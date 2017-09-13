Инвестиционный проект, сопровождаемый КРКК, получил поддержку отраслевой группы

13.09.2017 13:45:49 (GMT+12)

Отраслевая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса признала инвестиционный проект ООО «КЗБ-ДОНКА» соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта.

Бизнес-план для проекта, предусматривающего создание в районе села Вывенка Олюторского района крупного завода, способного перерабатывать в сутки до 100 тонн минтая, трески, камбалы и наваги, разработала АО «Корпорация развития Камчатки». Акционерное общество, учитывая, что планируемое к созданию в отдаленном районе края предприятие имеет не только экономическое, но и серьезное социальное значение, оказывает его продвижению всестороннюю поддержку.

Первым этапом в этой работе после формирования бизнес-плана стало выдвижение проекта на присвоение ему статуса масштабного инвестиционного, что позволяет получить земельный участок под завод на льготных условиях. Представлял интересы ООО «КЗБ-ДОНКА» на заседании отраслевой группы заместитель генерального директора КРКК Михаил Костенец. Окончательное слово в присвоении проекту статуса масштабного принадлежит Инвестиционному совету в Камчатском крае, который состоится в ближайшее время.

Корпорация развития Камчатки также готовит документы для получения ООО «КЗБ-ДОНКА» статуса резидента территории опережающего развития, решает и другие организационные вопросы, обеспечивающие создание предприятия в районе, где остро стоит проблема трудоустройства и закрепления населения.

Проект ориентирован на использование инновационного оборудования, которое предполагает безотходную переработку сырья с выпуском наряду с основной продукцией муки и рыбьего жира. Заявленный объём инвестиций превысит полмиллиарда рублей. Вывод завода на полную мощность обеспечит занятость и достойную заработную плату для 120 рабочих и служащих.

«Рыбоперерабатывающий завод в Олюторском районе является одним из нескольких десятков инвестиционных проектов, реализации которых способствует Корпорация развития Камчатки», – отметил генеральный директор КРКК Николай Пегин.    

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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