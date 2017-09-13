В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти

13.09.2017 13:46:02 (GMT+12)
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием установлено, что 9 августа 2017 года около 6 часов (время камчатское) инспектором РФ по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов ОРК мероприятий Пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району в акватории Авачинской бухты Камчатского края на борту маломерного судна проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов. Препятствуя законной деятельности находившегося при исполнении должностных обязанностей сотрудника правоохранительного органа, двое находившихся на судне граждан, применили в отношении представителя власти насилие не опасное для жизни и здоровья, а именно нанесли удары по телу, совместно предприняли попытки перевалить инспектора за борт моторной лодки, причинив ему различные телесные повреждения.
В настоящее время по делу осуществляется предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Дальневосточном СУТ СК России.
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