В Коряках сегодня

13.09.2017 12:22:42 (GMT+12)

В Коряках сегодня ясно, но не тихо, веет своей прохладой умеренный западный ветер. Температура воздуха +12.



Всем позитива и удачного дня!



Фото: Максим БОДА.