В Милькове сегодня

13.09.2017 12:20:54 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6095



В Милькове сегодня солнечно и ясно. На солнышке тепло, а зайдёшь в тень - ветерок студёный, осенний. Но так легко дышится и как радуют глаз яркие краски осени!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.



