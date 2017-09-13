Внимание! Отключение холодного водоснабжения

13.09.2017 11:50:14 (GMT+12)

КГУП «Камчатский водоканал» сообщает, что в связи с вынужденной остановкой из-за повреждения сети водопровода, 13.09.17 с 11-00 до 15-00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в дома, расположенные по ул. П. Шоссе, 23-33; ул. Кулешова.