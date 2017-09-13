Погасить задолженность стало удобнее

13.09.2017 11:15:50 (GMT+12)
Переносные банковские терминалы безналичной оплаты поступили в распоряжение судебных приставов города Петропавловска-Камчатского.
Возможность оплатить имеющиеся задолженности по безналичному расчету непосредственно при посещении отделов судебных приставов появилась у жителей города. Терминалы электронных платежей имеются теперь в каждом городском отделе судебных приставов. Напомним, что отделы расположены по адресам ул. Зеркальная, д. 49 и проспект 50 лет Октября, д. 17/3.
Банковскими специалистами с приставами-исполнителями были проведены практические занятия по порядку использования терминалов.
Управление ФССП по Камчатскому краю рекомендует гражданам края своевременно принимать меры к погашению задолженностей по исполнительным документам. Получить всю необходимую информацию можно на официальном сайте Управления www.r41.fssprus.ru, данные по имеющимся в отношении граждан производствам размещены в разделе «Банк данных исполнительных производств».
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.
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