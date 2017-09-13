Камчатские журналисты поделились впечатлениями от участия в смене «Тавриды», прошедшей при поддержке ОНФ

13.09.2017 11:15:52 (GMT+12)

Камчатские журналисты Яна Гапонюк (газета «Рыбак Камчатки») и Дарья Антонычева (газета «АиФ-Камчатка»), принявшие участие в заключительной смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», организованной при поддержке Общероссийского народного фронта, встретились с учащимися студии журналистики Школы юных литературных дарований. Они рассказали о своих впечатлениях от поездки, а также поделились с детьми секретами профессионального мастерства.



«Я уже три года работаю в газете, поэтому думала, ну, чему меня можно научить. Приехав в Крым, окунувшись в круговорот событий, я поняла, что ошибалась. Мне довелось встретиться с невероятно интересными людьми, узнать много нового, а также перенять опыт, который, несомненно, пригодится мне в дальнейшей работе», – поделилась Гапонюк.



Дарья Антонычева, включившись в беседу, отметила, что полезные лайфхаки можно было поймать буквально на лету. «Услышишь в разговоре: «А мы в редакции так делаем», – думаешь: «О, это интересно, надо попробовать. И это отличное предложение, и это. Кроме того, очень много дали встречи с федеральными журналистами. Мы вдруг поняли, что еще очень многого не знаем, не испробовали. Я вернулась заряженной идеями и с невероятным желанием творить», – сказала она. Журналист отметила, что времени на адаптацию у участников не было. Все мгновенно включились в работу: ходили на лекции, участвовали в мастер-классах, творческих встречах.



Одно из самых ярких впечатлений оставила деловая игра, где журналистам пришлось испытать себя на прочность и универсальность. В условиях искусственно созданного города они попробовали работать в режиме «все сам»: сам написал, снял, смонтировал, подготовил информацию на интернет-сайт и сюжет для телевидения. Девушки признались, что это было так же сложно, как и интересно, а за универсальностью – будущее журналистской профессии.



Школьники, присутствующие на встрече, засыпали гостей многочисленными вопросами. Они только планируют связать свою жизнь с журналистикой, поэтому активно интересовались практическими советами и рекомендациями. Глядя на то, с каким энтузиазмом представители прессы отвечали, делились своим личным опытом и недавними открытиями, было очевидно, что участие в смене для молодых журналистов на Тавриде оказало на них самое положительное влияние.



«Камчатские участницы принесут новые современные подходы в работу своих СМИ и, уверена, сделают их еще более популярными. Очень хочется, чтобы, глядя на них, укрепились в своих мечтах о журналистской профессии сегодняшние школьники. Надеюсь, что через несколько лет именно эта молодежь придет в различные редакции края и продолжит славные традиции камчатской журналистики», – подытожила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Камчатском крае Екатерина Гиль.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в региональном штабе ОНФ в Камчатском крае.