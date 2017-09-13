Съезд регионального отделения Юнармии пройдёт на Камчатке в октябре

13.09.2017 11:15:53 (GMT+12)

Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова и начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник Михаил Барышев обсудили вопросы организации патриотического воспитания в регионе. В рамках встречи, прошедшей накануне в здании Правительства края, стороны обозначили основные направления совместной работы по развитию на Камчатке движения Юнармии.



Встреча прошла при участии представителей Войск и Сил на Северо-Востоке России, военного комиссариата, министерства образования и молодёжной политики Камчатского края.



«Камчатка – это форпост России, у нас много семей военнослужащих, и тема патриотического воспитания звучит всегда. В крае есть свои добрые традиции, налажено хорошее взаимодействие с Войсками и Силами, военным комиссариатом. Ориентируясь на этот опыт, в мае 2016 года мы создали региональное отделение Юнармии. Количество детей, которые являются участниками движения, на Камчатке растёт. Сегодня оно объединяет уже более 500 ребят. Первые шаги сделаны, теперь переходим к качественным изменениям. На конец октября запланировано проведение регионального съезда Юнармии, на котором будут рассмотрены основные вопросы работы регионального штаба и перспективы его развития», - отметила в ходе встречи Ирина Унтилова.



В настоящее время на Камчатке действуют 9 местных отделений Юнармии, завершаются организационные мероприятия по созданию 10-го. Несмотря на отдалённость субъекта, представители края дважды принимали участие во всероссийских съездах Юнармии, ежегодно участвуют в финальных этапах военно-спортивной игры «Победа». различных спортивных слётах.



«Юнармия общественное движение, мы никому ничего не навязываем, мы приглашаем и при этом готовы протянуть руку, быть беспрецедентно открытыми и в рамках действующего законодательства задействовать максимально возможные ресурсы Министерства обороны. Вооружённые Силы тратят достаточно внушительные средства на организацию патриотического воспитания. Это и беспрепятственный доступ на территории воинских частей, это и проведение мероприятий с применением техники, задействованием личного состава, это и предоставление возможностей транспортировки детей, в том числе и авиационным транспортом. Сегодня Министр обороны Российской Федерации ставит перед нами задачу поддержки, в первую очередь, отдалённых регионов», - отметил Михаил Барышев.



Он сообщил, что Министерство обороны готово оказать региону необходимую поддержку в части дальнейшего развития движения Юнармии и обеспечения участия юнармейцев края в федеральных мероприятиях патриотической направленности.



Справка:



«Юнармия» - детско-юношеское движение в России, целью которого является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Деятельность движения направлена на повышение интереса детей и подростков к истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в Юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.



Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом Российской Федерации. По вопросу вступления в Юнармию следует обращаться в органы образования местных администраций.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.