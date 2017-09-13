Для противодействия наркомании на Камчатке будет выделено дополнительное финансирование

13.09.2017 11:15:52 (GMT+12)

Четырём муниципальным образованиям Камчатки будет выделено дополнительное финансирование для противодействия и профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Речь об этом шла на очередном заседании Антинаркотической комиссии, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства региона Валерия Карпенко.



Участие в работе комиссии также принял заместитель Председателя Правительства Камчатского края Сергей Хабаров, руководители исполнительных органов государственной власти, представители правоохранительных ведомств и учреждений здравоохранения. В повестку дня вошли вопросы, связанные с противодействием и профилактикой наркомании, а также комплексной реабилитацией и ресоциализацией граждан, осужденных за потребление и распространение наркотических и психотропных средств.



В ходе совещания Валерий Карпенко отметил важную роль волонтёров в работе с наркозависимыми.



«Работа волонтёров имеет колоссальное значение в победе над этим злом. Справиться с ней в одиночку, – одним органом исполнительной власти, одним округом, одним городом, администрацией, - просто невозможно. Поэтому в этом направлении необходимо работать всем вместе. Ещё лет 5 назад в области реабилитации наркозависимых работали только медики. Сейчас на помощь им приходят социальные работники и волонтёры, и, я думаю, мы движемся в правильном направлении», - отметил Валерий Карпенко.



По данным УМВД по Камчатскому краю, почти 76% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрированных за текущий год, приходится на центральную агломерацию региона.



В ходе совещания было отмечено, что четыре муниципальных образования региона получат дополнительное финансирование на профилактику и борьбу с незаконным распространением и употреблением запрещённых наркотических веществ. Средства краевого бюджета в размере 700 тысяч рублей направят в Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также в Елизовский и Мильковский муниципальные районы.



«Действительно, в крае есть определённые успехи в части профилактической работы. Однако я считаю, что главам муниципальных образований, присутствующим сегодня на заседании комиссии, необходимо обратить более пристальное внимание на сложившуюся ситуацию. Тем более что решением Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, на 2018-2020 годы выделены дополнительные средства, и они пойдут именно в эти муниципальные образования – 2 городских округа и 2 района. Поэтому я хотел бы обратиться к главам, и попросить их обеспечить софинансирование в своих муниципальных программах, а также продумать мероприятия, которые будут нести реальный результат», - сказал Сергей Хабаров.



По итогам заседания комиссии, её участникам поручено продолжить межведомственное взаимодействие, направленное на профилактику асоциальных явлений в обществе, популяризацию здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий на территории региона, а также поддержку волонтёрских и реабилитационных проектов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.