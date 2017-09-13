Камчатские спортсмены завоевали награды первенства Европы по кикбоксингу

13.09.2017 11:15:52 (GMT+12)

Камчатские спортсмены завоевали медали первенства Европы по кикбоксингу, которое прошло в Македонии в период со 2 по 10 сентября. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.



«В состав спортивной сборной команды Российской Федерации вошли спортсмены Камчатского края: Тарас Баштан, Кристина Сердюк и Татьяна Чередниченко, - сказали в министерстве. - Спортсмены края показали высокие результаты в своих весовых категориях в разделе фулл-контакт с лоу-киком».



Тарас Баштан занял 1 место среди юношей в весовой категории 91+ кг. Татьяна Чередниченко стала второй среди девушек в весовой категории 52 кг. Кристина Сердюк показала третий результат среди юниорок в весовой категории 52 кг.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.