Делегация народного Правительства из города Тунцзян (КНР) прибыла на Камчатку

13.09.2017 11:15:53 (GMT+12)

Глава Елизовского муниципального района Роман Василевский провел встречу в формате «без галстуков» с представителями делегации народного Правительства из города Тунцзян (КНР).



В состав делегации вошли секретарь Коммунистической Партии Китая (г. Тунцзян) Сюй Дэдун, заместитель мэра города Тунцзян Ли Чжун, начальник Отдела иностранных дел Ван Цзяньсинь, начальник Канцелярии КПК (г. Тунцзян) Цзяо Чжипэн, представитель г. Тунцзян в городе Биробиджане – переводчик Ху Чуньлэй и генеральный директор компании «Новый Дальний Восток» (г. Тунцзян) Инь Гопин.



Прием гостям также оказали заместитель Главы Администрации Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин, начальник Управления экономического развития Администрации Елизовского муниципального района Андрей Гончаров и Вице-Президент Торгово-Промышленной Палаты Камчатского края Виталий Николаев.



На встрече обсудили основные направления сотрудничества Администрации Елизовского района с уездом Тунцзян. Делегатам подробно рассказали о том, что в Камчатском крае созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, предоставляемые в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» и режима Свободного порта Владивосток, который может быть расширен на территорию Елизовского района. Гости из Китая получили максимально подробную информацию обо всех условиях ведения бизнеса в регионе, чтобы предоставить ее инвесторам и предприятиям провинции.



«В ходе встречи было принято решение о подготовке соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и туризма, а также по программе культурного обмена, в которой смогут принять участие и школьники Елизовского района. До конца 2017 года представители Администрации Елизовского района совершат ответный визит в город Тунцзян с целью подписания соглашения о сотрудничестве» - прокомментировал итоги встречи начальник Управления экономического развития Администрации Елизовского муниципального района Андрей Гончаров.



Напомним, накануне Роман Василевский в рамках работы выставки-ярмарки «Елизовская осень – 2017» также провел встречу в формате «без галстуков» с делегатами народного Правительства из города Дуннин (КНР). Иностранные гости заинтересовались развитием экономических отношений в сфере туризма, рыбной промышленности, сельского хозяйства и медицины. В ближайшие месяцы планируется ответный визит представителей Администрации Елизовского района и предпринимателей Камчатского края в город Дуннин.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.