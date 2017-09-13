Около 40 тыяч человек посетили выставку-ярмарку «Елизовская осень-2017»

13.09.2017 11:15:53 (GMT+12)

Около 40 тыяч человек посетили выставку-ярмарку «Елизовская осень-2017»

31 выставка-ярмарка камчатских сельхозтоваропроизводителей «Елизовская осень-2017» проходила 9 и 10 сентября.

Как сообщили в Управлении экономического развития Администрации Елизовского муниципального района, в этом году возможностью приобрести сельхозпродукцию местных производителей по фиксированным ценам воспользовались около 40 тыс. камчатцев и гостей полуострова.

В соглашениях, подписанных организаторами и участниками ярмарки, был установлен максимальный порог цен на продукты, массово производимые в Камчатском крае. Мониторинг ценовой ситуации в течение двух дней осуществляли 50 волонтёров. Покупатели могли сообщить обо всех нарушениях по телефону «горячей линии».

Так, за прошедшие дни ярмарки было зафиксировано 40 обращений от участников и посетителей «Елизовской осени».

Основной поток вопросов пришёлся на второй день ярмарки. Это были обращения участников с просьбой о перемещении их на участки с наибольшей проходимостью посетителей. Звонков с жалобами о завышенных ценах не поступало, напротив, в этом году организаторы получили в свой адрес благодарные отзывы от гостей ярмарки.

В целом, в Елизове на отведенных для мероприятия площадках свою продукцию продемонстрировали более 300 предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, дачников и садоводов.

На протяжении двух дней праздничное настроение гостям ярмарки дарили лучшие творческие коллективы Камчатского края и гости Елизовского района из Мильково, Петропавловска, Вилючинска.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.

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