Помощь гражданам Елизовского района

13.09.2017 11:15:54 (GMT+12)

Очередная Комиссия по оказанию материальной помощи населению прошла под председательством заместителя главы Администрации Елизовского муниципального района Руслана Бурлуцкого.



От граждан поступило 30 заявлений. В частности, одно обращение поступило от малообеспеченной семьи с просьбой компенсировать 30 % от платы за детский сад. Три из них касались вопросов оказания поддержки для ремонта крыши, пострадавшей от пожара. Также за помощью для приобретения канцелярских товаров в школу обращались многодетные и малообеспеченные семьи.



Всего решением Комиссии было выделено 140 тыс. руб. на поддержку населения.



Кроме того, в рамках программы по профилактике правонарушений, экстремизма, наркомании и алкоголизма на территории Елизовского муниципального района дополнительно предоставлено 67,5 тыс. руб.



Напомним, заседания комиссии проходят ежемесячно. По вопросам получения материальной помощи необходимо обращаться в отдел организации социальной помощи населению Управления социальной защиты населения Елизовского муниципального района по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 24 или по телефону: 8 (415 31) 7-17-70, 7-20-60. Часы приёма: вторник, четверг с 08.30 до 12.30, с 14.00 до 17.30.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.