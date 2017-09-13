Военно-спортивная эстафета: победили юнармейцы елизовской средней школы №9

13.09.2017 11:15:51 (GMT+12)
В этом году в военно-спортивной эстафете XI Слёта юнармейских отделений Елизовского района команды старшеклассников оказались в меньшинстве, - в основном соревновались учащиеся 5-8 классов.
Юнармейцы Елизовского района в субботу, 9 сентября, вышли на старт военно-спортивной эстафеты ХI районного Слёта юнармейских отделений. Соревнования проходили на лыжной базе 34 км в г. Елизово. Участие в эстафете приняла 21 команда из 17 школ Елизовского муниципального района. Юнармейские отделения в Елизовском районе во время соревнований традиционно разделяются на две категории (или лиги): старшая - команды школ с количеством учащихся более 250 человек, младшая - менее 250. Ко второй категории организаторы также относят отряды совсем юных школьников (учащиеся 5-8 классов). В этом году в младших группах конкуренция высока: здесь выступали юнармейские отряды елизовских городских школ №№ 1,2,4,7,8,9, а также Лесновской, Нагорненской, Термальненской, Николаевской и Паратунской школ, и команды маленьких школ, независимо от возраста юнармейцев, - Начикинской, Раздольненской и Корякской. А вот в старшей группе больших школ в 2017 году только четыре отряда: ЕСШ №№ 2,7,8 и 9.
Юнармейские отделения в этом году соревновались в сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранат, снаряжении вещевого мешка, надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК), умении оказывать первую медицинскую помощь, подтягивании и т.д. Всего каждая команда прошла по 12 испытаний.
Выступления соревнующихся оценивали педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели ЦДТ, Детского образовательно-оздоровительного центра, Детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжным видам спорта, подросткового Центра «Патриот» и волонтёр Слёта фельдшер Раздольненской амбулатории Алевтина Федореева. Напомним, Слёт юнармейских отрядов в Елизовском районе в этом году организовал Подростковый центр «Патриот» при поддержке Управления образования Администрации ЕМР.
В старшей категории среди школ с численностью более 250 учащихся первое место заняла команда средней школы №9 г. Елизово, второе – ЕСШ № 8, на третьем - команда Корякской СШ. В этой же категории в младшей группе победило отделение юнармейцев ЕСШ №8 , на втором месте – ЕСШ №7, на третьем – ЕСШ №9.
Среди юнармейских отрядов из школ с численностью менее 250 человек: в старшей возрастной группе первое место - средняя школа Вулканного городского поселения, второе – у команды из Раздольненской СШ, третье занял отряд Николаевской средней школы; в младшей группе первое место у отряда Николаевской СШ, второе – у Термальненской СШ, на третьем месте - команда юнармейцев из Елизовской общеобразовательной школы №4.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+