Военно-спортивная эстафета: победили юнармейцы елизовской средней школы №9

13.09.2017 11:15:51 (GMT+12)

В этом году в военно-спортивной эстафете XI Слёта юнармейских отделений Елизовского района команды старшеклассников оказались в меньшинстве, - в основном соревновались учащиеся 5-8 классов.



Юнармейцы Елизовского района в субботу, 9 сентября, вышли на старт военно-спортивной эстафеты ХI районного Слёта юнармейских отделений. Соревнования проходили на лыжной базе 34 км в г. Елизово. Участие в эстафете приняла 21 команда из 17 школ Елизовского муниципального района. Юнармейские отделения в Елизовском районе во время соревнований традиционно разделяются на две категории (или лиги): старшая - команды школ с количеством учащихся более 250 человек, младшая - менее 250. Ко второй категории организаторы также относят отряды совсем юных школьников (учащиеся 5-8 классов). В этом году в младших группах конкуренция высока: здесь выступали юнармейские отряды елизовских городских школ №№ 1,2,4,7,8,9, а также Лесновской, Нагорненской, Термальненской, Николаевской и Паратунской школ, и команды маленьких школ, независимо от возраста юнармейцев, - Начикинской, Раздольненской и Корякской. А вот в старшей группе больших школ в 2017 году только четыре отряда: ЕСШ №№ 2,7,8 и 9.



Юнармейские отделения в этом году соревновались в сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранат, снаряжении вещевого мешка, надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК), умении оказывать первую медицинскую помощь, подтягивании и т.д. Всего каждая команда прошла по 12 испытаний.



Выступления соревнующихся оценивали педагоги дополнительного образования и тренеры-преподаватели ЦДТ, Детского образовательно-оздоровительного центра, Детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжным видам спорта, подросткового Центра «Патриот» и волонтёр Слёта фельдшер Раздольненской амбулатории Алевтина Федореева. Напомним, Слёт юнармейских отрядов в Елизовском районе в этом году организовал Подростковый центр «Патриот» при поддержке Управления образования Администрации ЕМР.



В старшей категории среди школ с численностью более 250 учащихся первое место заняла команда средней школы №9 г. Елизово, второе – ЕСШ № 8, на третьем - команда Корякской СШ. В этой же категории в младшей группе победило отделение юнармейцев ЕСШ №8 , на втором месте – ЕСШ №7, на третьем – ЕСШ №9.



Среди юнармейских отрядов из школ с численностью менее 250 человек: в старшей возрастной группе первое место - средняя школа Вулканного городского поселения, второе – у команды из Раздольненской СШ, третье занял отряд Николаевской средней школы; в младшей группе первое место у отряда Николаевской СШ, второе – у Термальненской СШ, на третьем месте - команда юнармейцев из Елизовской общеобразовательной школы №4.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.