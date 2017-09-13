Юрий Зубарь посетил Елизовский район в рамках рабочего совещания

13.09.2017 11:15:53 (GMT+12)
Заместитель председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь провел выездное совещание по вопросу ремонта подъездных путей к зданиям Елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенных в поселке Садовый.
Во встрече приняли участие министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов, глава Елизовского муниципального района Роман Василевский, заместитель главы ЕМР Сергей Тюлькин, глава Администрации города Елизово Дмитрий Щипицын, а также представители Управления автомобильных дорог Камчатского края и Елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей.
«Совместно с Управлением автомобильных дорог Камчатки будет согласована трассировка и принято решение по ремонту подъездных путей», - прокомментировал Сергей Тюлькин после встречи.
Кроме того, Роман Василевский и Дмитрий Каюмов осмотрели участок дороги, ведущий к корпусу Елизовского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, и приняли решение о его ремонте в рамках программы комплексного благоустройства в следующем году.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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