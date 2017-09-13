Золото на всероссийских соревнованиях

13.09.2017 11:15:54 (GMT+12)

Открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств прошли в городе Анапа 6-12 сентября. Состязания по восточным единоборствам проводились среди юношей и девушек в возрастной категории 13-18 лет. Воспитанница Центра внешкольной работы "Ратибор" поселка Термальный Анастасия Шуцкая приняла участие в соревнованиях по Айкидо в составе камчатской сборной Российского союза боевых искусств.



В ходе финальных поединков, которые состоялись 9 сентября, Анастасия завоевала две золотые медали в спортивных дисциплинах: кихон-вадза и дзюи-вадза.



Анастасия Шуцкая занимается айкидо 7 лет под руководством тренера Алексея Власова. Она неоднократно становилась победителем Первенства Елизовского муниципального по айкидо, а также кандидатом на чёрный пояс первый Дан.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.