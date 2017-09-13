Прощай оружие

13.09.2017 08:46:11 (GMT+12)

За неделю сотрудники правоохранительных органов выявили 24 административных правонарушения в данной сфере и изъяли у граждан 22 единицы оружия. Большая часть нарушений была связана с нарушениями сроков продления лицензий и разрешений на хранение и ношение оружия.



Кроме того, в ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейские обнаружили и изъяли у 60-летнего жителя п. Соболево незаконно хранящиеся 21 патрон от нарезного оружия калибра 5.5 мм и девять патронов калибра 9 мм. В настоящее время боеприпасы отправлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Камчатскому краю.



Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении сельчанина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкцией данной статьи предусмотрено, в частности, до четырех лет лишения свободы.



Отметим, что если бы гражданин добровольно сдал незаконно хранящиеся у него патроны в полицию или Отдел Росгвардии по Камчатскому краю, то он не только бы освобождался от ответственности, но и получил бы денежное вознаграждение.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

