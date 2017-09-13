Обзор «Российской газеты» за 13 сентября 2017 года

13.09.2017 05:52:49 (GMT+12)

Статистика

Точки ru

Росстат определил, где в России жить лучше всего

Игорь Зубков

Российская газета публикует отчет о социально-экономическом положении субъектов РФ за первые шесть месяцев 2017 года. Из федеральных округов уже практически повсеместно растут реальные доходы людей пока лишь в Северо-Кавказском. Наиболее сложная ситуация с реальными доходами населения складывается в Приволжском федеральном округе и на Урале, где негативный тренд выражен до сих пор. «Лидируют» по показателям снижения уровня жизни в ПФО Пермский край и Самарская область, а на Урале — Челябинская и Свердловская области, где за период экономического спада снижение реальных доходов населения превысило 15 процентов. Там же на фоне положительной в целом по стране динамики продолжается спад инвестиций, то есть происходит одновременное снижение и инвестиционной, и потребительской активности.

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Торговля

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Глава «Почты России» Николай Подгузов пообещал сократить сроки выдачи посылок до 30 секунд

Татьяна Шадрина

Объем покупок товаров через Интернет продолжает расти. В этом году россияне закажут в российских и зарубежных интернет-магазинах товаров на 1,1 триллиона рублей. Такую цифру спрогнозировал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

В ответ глава «Почты России» Николай Подгузов пообещал сократить сроки выдачи посылок в почтовых отделениях до 30 секунд. Пока на обработку посылки уходит две минуты. Впрочем, ранее это занимало более 10 минут, напомнил он.

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ЖКХ

Ростом вышли

Регионам запретят беспредельно повышать тарифы на коммунальные услуги

Ольга Бухарова, Ульяна Вылегжанина, Калининград, Михаил Пинкус, Челябинск

Регионам хотят запретить повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше установленных предельных значений. Такой законопроект Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство.

ФАС обеспокоила ситуация, при которой в регионах коммунальные тарифы различаются более чем в 50 раз. Так, минимальный тариф на водоотведение установлен в Дагестане — 3 рубля за кубометр, а максимальный — в Ненецком автономном округе — 155,8 рубля за кубометр.

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Финансы

Третий пошел

Минфин выпустил новый транш облигаций для населения

Роман Маркелов

Минфин начнет размещать третий транш облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), следует из сообщения ведомства. Предыдущие два размещения в минфине признают в целом успешным, но рассчитывают, что на этот раз в госдолг вложатся больше непрофессиональных инвесторов.

Объем размещения бумаг, как и в двух предыдущих выпусках, останется на уровне 15 миллиардов рублей. Дата погашения третьего транша облигаций установлена на 16 сентября 2020 года. За эти три года обещаны шесть выплат купонного дохода (два раза в год). Ставка по первому купону составит 7 процентов, по второму — 7,5 процента, по третьему — 8 процентов, по четвертому — 8,5 процента, по пятому — 9,25 процента, по шестому — 10,1 процента, говорится в материалах минфина.

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Проект

Чисто спортивный азарт

Предлагается запретить делать ставки на детские соревнования

Владислав Куликов

Госдума в ближайшее время намерена рассмотреть законопроект, запрещающий делать ставки на детские спортивные соревнования.

Инициаторы проекта — три депутата Госдумы — в пояснительной записке акцентировали внимание на не­устойчивости детской психики. Ведь неокрепшие умы подростков легко поддаются любому влиянию, в том числе и незначительных материальных выгод.

По словам экспертов, в детских командах все чаще появляются специалисты по «договорнякам». Ими, как правило, являются сотрудники дирекций спортивных клубов или тренерского штаба. С их материальной «помощью» определяется исход игры. В этом случае дети оказываются марионетками в руках мошенников.

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Прогноз

В двух шагах

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку до 8,5 процента годовых

Роман Маркелов

Банк России на опорном заседании совета директоров в пятницу, 15 сентября, снизит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, считают аналитики, опрошенные «Российской газетой». К такому решению регулятор могут склонить показатели инфляции и инфляционных ожиданий, находящиеся на рекордно низких отметках. К концу года ключевая ставка, вероятно, опустится ближе к восьми процентам, допускают эксперты.

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Ресурсы

Вниз дороги нет

Цены на бензин замерли в ожидании ремонтов на заводах

Александра Воздвиженская

В сентябре—октябре производство автобензина, дизеля, мазута и авиакеросина на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в России сократится примерно на четверть. Причина — уход НПЗ на профилактический ремонт. Дефицит первичных мощностей на этот раз может отсрочить сезонное снижение цен на моторное топливо и подстегнуть более серьезное удорожание дизеля. По карману автолюбителей это ударить не должно, зато увеличит выручку нефтекомпаний, экспортирующих чуть менее половины произведенного дизеля.

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("Российская газета").











