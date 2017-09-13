Камчатский метеокомментарий, 13 сентября (256/109)

13.09.2017 05:36:46 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +7°C, малооблачно, ветер северо-западный, 4 м/с, атмосферное давление: 746 мм рт. ст., относительная влажность: 77%.



Предварительный прогноз:



Утро: +8°С, малооблачно, без осадков.



День: +11°С, ясно, без осадков.



Вечер: +11°С, малооблачно, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 12’51’’ (-5”).



Луна: 47%, стареющая.



Сегодня - Куприянов день.



Народ приметил: На Куприянов день журавли собираются на болотине уговор держать, каким путем-дорогою на теплые воды лететь, и часто наступающий день уже не застает их более в наших краях; растянувшись на синем небе своим разноплечим клином, они улетают на юг, прощаясь с русскою землею характерным гортанным криком, далеко разносящимся в чистом осеннем воздухе. На Куприяна начинают дергать корнеплоды, кроме репы. Копают картофель, придавая ему большое значение, так как "Картофель хлебу подспорье", "Картошка хлебу присошка".



Если выпадет снег осенью, когда ещё деревья не сбросили листву, он скоро растает.



Именины у Геннадия. Геннадий с греческого - "благородный".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 13 сентября, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



