Добрый день, Камчатка!

13.09.2017 05:16:49 (GMT+12)

Сегодня среда, 13 сентября 2017 года. По старому стилю 31 августа.



Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы (395–408).



Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Свт. Геннадия, патриарха Цареградского (471). Собор новомучеников Ясеновацких (1941–1944) (Серб.).



Сщмчч. Александра Любимова пресвитера и Владимира Двинского диакона (1918); сщмчч. Михаила Косухина и Мирона Ржепика пресвитеров (1937); сщмч. Димитрия Смирнова пресвитера (1938).



По мусульманскому календарю — 22 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры



По еврейскому календарю — 22 элуля 5777 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Праздники



День программиста в России.



День парикмахера в России.



13 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1745 Вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского».



1793 Поэт Гаврила Державин произведен в тайные советники и назначен сенатором.



1929 Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.



1960 В США состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.



1999 В Москве террористами взорван жилой дом на Каширском шоссе.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1853 Софья Перовская, русская революционерка, одна из руководителей «Народной воли».



1856 Сергей Виноградский, русский эколог, микробиолог.



1894 Джон Бойнтон Пристли, английский писатель, драматург, театральный режиссер.



1921 Сергей Непобедимый, советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик.



1923 Зоя Космодемьянская, советская партизанка, Герой Советского Союза.



1951 Александр Розенбаум, советский и российский певец, поэт, композитор, актер, народный артист России.



1960 Артем Боровик, российский журналист, главный редактор газеты «Совершенно секретно».



1964 Илья Сегалович российский программист, предприниматель, один из основателей компании «Яндекс».



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



