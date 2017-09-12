Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 13 сентября 2017 года

12.09.2017 22:00:52 (GMT+12)

НИЗКАЯ ЯВКА Камчатские избиратели поставили антирекорд



ФИНАЛ В ПУСТОЙ РЕКЕ Кто оставил камчатских рыболовов без кижуча



ДОКТОР ДВИЖЕНИЕ Как валенки помогли бабушке встать на ноги



ЧАСТНАЯ «ЧЕБУРАШКА» Сколько стоит частный детский сад



ЗВЁЗДЫ В ГЛУБИНКЕ Депутаты дали бесплатный концерт для сельчан



КОГДА БОЛИТ СПИНА Больной позвоночник грозит бесплодием и импотенцией



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 13 сентября. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru

