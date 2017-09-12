Обзор еженедельника «Камчатский край» за 13 сентября 2017 года

12.09.2017 21:57:33 (GMT+12)

Обзор еженедельника «Камчатский край» за 13 сентября 2017 года

Дальний Восток – центральная улица России. Камчатка подводит итоги участия в ВЭФ-2017

«Единая Россия» снова победила. На выборы пришли только зрелые избиратели

Грипп наступает, прогноз – тяжелый. В крае стартовала вакцинация против гриппа. Важен каждый день и час

Министр образования и молодежной политики края Виктория СИВАК – о школьных новостях и проблемах

«Кросс нации-2017» стартует 16 сентября

Из Питера – в Питер. Камчатская делегация примет участие в Международном рыбопромышленном форуме.

Самый большой «Чебурашка». При государственной поддержке в Петропавловске открыт самый большой на Дальнем Востоке частный детсад

Юрий ШКУРОВСКИЙ, легенда камчатского футбола, отмечает 70-летие!

Веселый Алхалалалай: уха и танцы до упаду, фоторепортаж

Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?

Афиша выходного дня, программа ТВ, кроссворд, гороскоп

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page