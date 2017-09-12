Обзор еженедельника «Камчатский край» за 13 сентября 2017 года

12.09.2017 21:57:33 (GMT+12)
Дальний Восток – центральная улица России. Камчатка подводит итоги участия в ВЭФ-2017
«Единая Россия» снова победила. На выборы пришли только зрелые избиратели
Грипп наступает, прогноз – тяжелый. В крае стартовала вакцинация против гриппа. Важен каждый день и час
Министр образования и молодежной политики края Виктория СИВАК – о школьных новостях и проблемах
«Кросс нации-2017» стартует 16 сентября
Из Питера – в Питер. Камчатская делегация примет участие в Международном рыбопромышленном форуме.
Самый большой «Чебурашка». При государственной поддержке в Петропавловске открыт самый большой на Дальнем Востоке частный детсад
Юрий ШКУРОВСКИЙ, легенда камчатского футбола, отмечает 70-летие!
Веселый Алхалалалай: уха и танцы до упаду, фоторепортаж
Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?
Афиша выходного дня, программа ТВ, кроссворд, гороскоп
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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