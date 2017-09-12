Владимир Илюхин проверил ход работ по реконструкции здания ДОРА

12.09.2017 19:41:13 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин проверил ход работ по реконструкции здания бывшего Дома офицеров Российской Армии. Глава региона посетил стройобъект, обсудил с профильными органами власти, заказчиком и подрядчиком работ ход реализации проекта.



Реконструкция здания начата по поручению главы региона в мае 2017 года. По окончании работ в здании будет открыт Дом молодёжи. В рамках выездного совещания Владимир Илюхин поручил профильным министерствам провести встречу с представителями молодёжных объединений края и обсудить с ними варианты дизайнерского оформления здания и внутренних помещений.



За прошедшие 4 месяца бригады произвели бетонное усиление стен, выполнили перекрытие второго этажа, установили контрфорсы в большом зрительном зале.



«Перед нами стоит задача - сохранить историческое здание, доведя его до современных требований сейсмичности. В настоящий момент завершены работы по усилению стен. С уверенностью можем сказать, что с предыдущих 7 баллов сейсмостойкость доведена до 9, - рассказал заместитель министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев. – Подрядчик готов к выполнению тёплого контура - установке дверей, окон, подаче временного отопления. В ближайшее время будет также начата установка конструкции кровли. Завершить основные работы по внешнему периметру подрядчик должен до начала зимы. Далее бригады приступят к внутренним отделочным работам».



Проект реконструкции предполагает доведение здания до современных технических параметров по энергосбережению. После окончания наружных работ подрядчик смонтирует навесной фасад, конструкция которого состоит из синтетического утеплителя и декоративных панелей.



Общая площадь здания превышает 1800 кв. м. По проекту, в нём оборудуют два зрительных зала: большой на 250 мест – на первом этаже, малый на 70 мест - на втором. Кроме того, в помещениях разместят различные учебные и репетиционные кабинеты.



Завершение работ запланировано на декабрь 2018 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.