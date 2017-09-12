Представителей НКО Камчатки научат правильному оформлению заявок для участия во втором конкурсе «президентских» грантов

12.09.2017 19:41:11 (GMT+12)

15 сентября в Правительстве Камчатского края пройдёт семинар-практикум по вопросам подготовки к участию в конкурсах «президентских» грантов. Об этом сообщили в агентстве по внутренней политике Камчатского края.



Там рассказали, что его проведёт исполнительный директор Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества Антон Долгов.



«К участию в мероприятии приглашаются руководители и активисты некоммерческих неправительственных организаций, а также участники проектных команд, осуществляющие подготовку конкурсной документации. Возможность получения гранта предоставляется тем НКО, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества и реализуют социально-значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», - рассказали в агентстве.



В рамках семинара будут рассмотрены вопросы, связанные с порядком проведения конкурсов по распределению «президентских» грантов, алгоритмом подготовки заявок, заполнением электронных форм заявок на информационном портале Общественной палаты РФ и порядком взаимодействия с организациями-операторами конкурса.



Для формирования списка участников слушателям семинара необходимо сообщить организаторам мероприятия информацию о себе. Контактные данные можно направлять на адрес электронной почты: avp@kamgov.ru, либо по факсу: (41552) 42-11-20. Форма заявки размещена на странице агентства в разделе "Президентские гранты" - www.kamgov.ru/agpublic/prezidentskie-granty



Семинар-практикум начнётся в 16:30 в малом зале Правительства Камчатского края. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4152) 42-47-75.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.