Урвать любой ценой

12.09.2017 16:30:28 (GMT+12)
Прокуратура Тигильского района Камчатского края по поручению прокуратуры края провела проверку соблюдения трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда на рыбоперерабатывающем заводе ОАО «Тигильское рыбопромысловое хозяйство», расположенном в селе Тигиль.
В качестве специалиста к проверке привлекалась ВрИО начальника территориального отдела в Корякском округе Государственной инспекции труда в Камчатском крае.
В ходе проверки выявлено множество нарушений, затрагивающих трудовые права работников и представляющих прямую угрозу их жизни и здоровью.
В нарушение действующего законодательства руководители и специалисты Общества, занимающиеся организацией работ, не проходили обучение и проверку знаний по охране труда, обучение других работников безопасным методам и приемам работ не проводится. Правила и инструкции по охране труда для работников предприятия не разработаны.
Работники допускаются к труду на опасном производстве без прохождения обязательного предварительного (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров. Список должностей и профессий работников, которые в обязательном порядке должны проходить такие медосмотры, на предприятии отсутствует.
В нарушение «Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок» одна из камер холодильника (помещения для хранения замороженной рыбопродукции) не оборудована системой светозвуковой сигнализации «человек в камере», сигнал от которой должен поступать в помещение с дежурным из числа обслуживающего персонала.
Специальная оценка условий труда на рабочих местах рыбоперерабатывающего завода Общества и рыбопромыслового участка (река Тигиль) не проводилась. Это лишает некоторых трудовых прав рыбаков, рыбообработчиков и иных работников, занятых на тяжелых, вредных и опасных работах.
В частности, в отсутствие оценки условий труда работники не могут рассчитывать на сокращенную продолжительность рабочего времени, повышенную оплату труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
На момент проверки в трудовых книжках многих работников Общества отсутствовали записи о приеме на работу и выполняемой работе, в книге учета и движения трудовых книжек соответствующих записей также не было.
Вопреки трудовым нормам, запрещающим привлечение лиц моложе 18 лет для выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, в июле этого года на завод приняты и работали в качестве рыбообработчиков двое 17-летних ребят.
По итогам проверки прокуратура Тигильского района внесла представление об устранении нарушений генеральному директору ОАО «Тигильское промысловое хозяйство», опротестовано 4 незаконных локальных правовых акта, в том числе приказы о приеме на работу несовершеннолетних. Представление и протесты находятся на рассмотрении.
По возбужденным прокурором административным делам генеральный директор и юридическое лицо (работодатель) признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), частями 1, 2 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров).
По результатам рассмотрения 7 административных дел постановлениями государственного инспектора труда юридическое лицо оштрафовано на общую сумму 330 тысяч рублей, генеральный директор на 7 тысяч рублей.
Постановления не вступили в силу и могут быть обжалованы.
Фактическое устранение нарушений закона и прав работников остается на контроле прокуратуры.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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