Внеочередное заседание Городской Думы 5 созыва провели депутаты Петропавловска

12.09.2017 16:27:10 (GMT+12)

Заседание 63-ой внеочередной сессии Городской Думы состоялось в краевой столице под председательством Сергея Смирнова во вторник, 12 сентября. Участие в сессии принял также Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко. Повестка дня заседания содержала семь вопросов.



Одним из основных стал вопрос о внесении изменений в решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе». Проект решения подготовлен в целях приведения положений в соответствие с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации.



Следующим обсуждался вопрос о порядке создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Петропавловск-Камчатском городском округе. Предложенный проект, который регулирует порядок создания данных условий депутаты поддержали единогласно.



Также нормотворцы обсудили порядок сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Петропавловска, охраны объектов культурного наследия местного значения. Новый порядок разработан в связи с передачей Службе охраны объектов культурного наследия Камчатского края полномочий Министерства культуры Камчатского края по осуществлению мер в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения.



Далее на повестке заседания решался вопрос о внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа». Предлагаемые изменения направлены на уточнение категории физических лиц, имеющих право на получение жилого помещения по договору найма жилого помещения коммерческого использования.



Кроме того, депутаты утвердили изменения в Регламенте Городской Думы. Изменения, в частности, были направлены на уточнение порядка организации назначения и проведения первой сессии ГорДумы нового созыва, а также на исключение неактуальных положений.



Закрывая заседание, председатель ГорДумы Сергей Смирнов предложил коллегам назначить дату первой сессии 6-го созыва на 4 октября 2017 года. Решение было принято единогласно.



Информационный отдел аппарата Городской Думы

Петропавловск-Камчатского городского округа.