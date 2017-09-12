Камчатский гороскоп, 13 сентября

12.09.2017 16:25:07 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



День помогает конструктивному разрешению проблем. При правильном подходе, многие ситуации можно обернуть себе на пользу, или получить от них удовольствие. Невзирая на системные разногласия, можно сохранить любовь, укрепить симпатию, остаться друзьями, загладить вину или снять недопонимание, особенно, если сделать это вовремя. Важные качества - организованность, готовность выполнять долг, соблюдать правила, сроки, стандарты, субординацию.



Приятный бонус дня – после выполнения обязательной программы останется шанс заняться творчеством, расширить и дополнить область возможного, провести успешный добавочный эксперимент.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Индустриальная.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Тундровой, Солнечной, Пограничной, Владивостокской, Ленинградской, Советской, Дружбы, Котовского, Космического проезда, районов 4 – 5 км, 11 (в краевом центре), Ключевской (в Елизове), села Эссо, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.