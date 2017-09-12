«Лето-2017» в рамках «Елизовской осени»

12.09.2017 16:22:43 (GMT+12)
В эти выходные, 9 и 10 сентября 2017 года, на площади Ленина в г. Елизово проходила ежегодная сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Елизовская осень». В рамках мероприятия была организована туристическая выставка «Лето-2017», в которой помимо туркомпаний полуострова были представлены особо охраняемые природные территории Камчатского края.
Туристическая выставка «Лето-2017» разместилась в одном из павильонов, расположенных в парке «Сказка». Посетители выставки познакомились с уникальными природными объектами Камчатского края – природными парками «Налычево», «Южно-Камчатский», «Ключевской» и «Быстринский», а также лосевым заказником «Река Коль», которые сегодня находятся под управлением КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки». Здесь же можно было получить подробную консультацию по вопросам, связанным с посещением особо охраняемых природных территорий регионального значения, соблюдением мер безопасности и правил поведения в дикой природе, получить информационные буклеты и издания. Посетители выставки могли поучаствовать в небольшой викторине от природного парка «Вулканы Камчатки» и выиграть в качестве приза памятный сувенир.
Еще одна тематическая викторина, вопросы которой касались уникальных природных объектов полуострова, была проведена с главной сцены парка «Сказка». Все, кто правильно ответил на один из ее вопросов, получил приз от КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» и КГБУ «Туристский информационный центр».
В викторине приняли участие 35 человек, порядка 85 человек посетили экспозицию, посвященную природным паркам Камчатки.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».
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