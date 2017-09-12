Экологический квест на "Камчатском Арбате"

12.09.2017 16:06:14 (GMT+12)

В минувшую пятницу в центре Петропавловска-Камчатского стартовал творческий проект "Камчатский Арбат". Мероприятие, приуроченное в этом году к празднованию Дня города, объединило на одной площадке художников и музыкантов, танцоров и кулинаров, представителей творческих профессий и, конечно же, жителей и гостей краевой столицы.



Гостей "Камчатского Арбата" ожидала насыщенная двухдневная программа: концерт с участием городского оркестра, артистов Камчатского филармонического объединения, учеников детских музыкальных школ, студентов Камчатского колледжа искусств, кавер-группы и финалистов фестиваля бардовской песни; кинозал под открытым небом; мастер-классы по различным танцевальным направлениям, йоге, баланс-борду и многое другое.



На одной из площадок "Камчатского Арбата" горожанам представилась возможность принять участие в экологическом квесте от природного парка "Вулканы Камчатки". Проверить собственные знания природы родного полуострова вызвались 35 человек, объединившись в 15 команд. Среди них люди разных возрастов – от мала до велика.



Участникам квеста "Знай Камчатку" предстояло пройти 6 "станций", набрав как можно большее количество баллов за правильные ответы. Станции были посвящены определенной тематике: вулканам и событиям, связанным с вулканической деятельностью, растительному и животному миру полуострова, лососевым видам рыб, которыми богаты камчатские реки.



Каждая из остановок оказалась серьезным испытанием для команд. Некоторые задания ставили участников квеста иной раз в настоящий тупик. Не так-то просто было единогласно определить по фотокарточкам представителей флоры и фауны полуострова, особенно если растения и животные имеют не типичные для региона, не "камчатские", названия. Найти связь между разными видами животных и соединить их, соотнести растения и пояса растительности, отделить съедобные растения от ядовитых – участники квеста прилагали все возможные усилия, чтобы справиться с заданиями. С трудностями столкнулись и при соотнесении вулканов и событий, связанных с ними.



Несмотря на пасмурную и холодную погоду, экологический квест прошел позитивно и увлекательно. Все его участники остались довольны: помимо новых знаний о природе Камчатки они получили памятные призы от КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" и КГБУ "Туристский информационный центр".



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе природного парка «Вулканы Камчатки».