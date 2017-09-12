Борис Чуев проверил результаты реализации программы депутатских наказов в подшефных образовательных учреждениях Тигильского района

12.09.2017 16:06:15 (GMT+12)

В ходе рабочей поездки в Корякию депутат Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев побывал в учреждениях социальной сферы, в том числе и в детском саду «Каюмка».



Народного избранника тепло встречали сотрудники дошкольного учреждения и маленькие воспитанники. В настоящее время «Каюмку» посещают 118 детей села Тигиль. Педагоги стремятся создать в садике комфортные условия, способствующие всестороннему развитию детей. На протяжении ряда лет Борис Чуев оказывает помощь дошкольному учреждению, и работники детского сада знают, что их инициативы непременно будут поддержаны.



«Помимо средств, выделяемых Правительством Камчатского края и Министерством образования и молодежной политики, администрацией Тигильского муниципального района, большую помощь мы получаем от нашего депутата. После ремонта крыши в детском саду «Каюмка» появилась возможность выполнить косметический ремонт и разукрасить детский сад новыми красками. Мы обновили детскую и игровую мебель, шкафы, кроватки. С помощью Бориса Чуева в учреждение приобрели музыкальный инструмент и красочные, яркие ковры, которые служат не только для тепла, но и для проведения занятий по правилам дорожного движения», – рассказала руководитель Управления образования Тигильского района Светлана Селиванова.



Как объяснила заместитель заведующей детского сада Виктория Арбузова, каждое помещение в саду несет свое функциональное значение и должно быть соответствующим образом оформлено. «Например, в целях обучения детей правилам безопасности дорожного движения и профилактики несчастных случаев на дороге мы решили этот зал посвятить безопасности: расписали стены, развесили тематические иллюстрации, планируем покрасить пол, чтобы была наглядная разметка, расставить знаки дорожного движения. В последние годы очень ощутима поддержка нашего депутата Законодательного Собрания Бориса Чуева. Так, были выделены деньги, на которые мы приобрели и паласы, и спортивное оборудование. В этом зале велосипеды также куплены на средства по программе депутатских наказов. Планов у нас много: хотим открыть музей, класс информатики. Думаю, у нас все получится, потому что желание у нашего сплоченного коллектива есть, а помощь от депутата позволит все это воплотить в жизнь», – поделилась Виктория Арбузова.



Добавим, что по программе депутатских наказов для детского сада «Каюмка» были приобретены баян и игрушки на сумму 100 тыс. рублей, а также ковры, спортинвентарь и оборудование для спортивного зала общей стоимостью 300 тыс. рублей.



Борис Чуев также побывал в детских садах сел Седанка и Воямполка, где принял пожелания педагогов для включения в программу депутатских наказов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.