Роман Гранатов: Символично, что фестиваль «Сохраним лососей вместе!» приобрел краевой статус в Год экологии

12.09.2017 16:06:16 (GMT+12)

В минувшие выходные в поселке Усть-Большерецк состоялся VI фестиваль «Сохраним лососей вместе!»



Один из основателей проекта, который стоял у истоков фестиваля и предоставлял призы победителям, вице-спикер Законодательного Собрания Камчатского края Роман Гранатов выразил уверенность, что в новом статусе фестиваль примет еще более масштабный характер и привлечет новых участников.



«Очень символично, что в Год экологии в России наш фестиваль приобрел статус краевого. За это я благодарю всех, кто продолжил нашу эстафету, кто принимает сейчас участие в его организации. Ведь когда мы с коллегами задумывали наш фестиваль, мы вкладывали глубокий смысл в это дело. Фестиваль был призван показать, что наша природа хрупка и ранима, ее нужно защищать и беречь, что лосось – наше национальное достояние. Если мы хотим, чтобы наши внуки знали вкус настоящей красной рыбы, то должны учить подрастающее поколение жить в гармонии с окружающей средой уже сегодня. Именно с такой воспитательной функцией изначально создавался этот проект», – сказал Роман Гранатов.

Депутат выразил уверенность, что при поддержке Правительства Камчатского края фестиваль «Сохраним лососей вместе!» будет жить еще долгие годы.



В рамках фестиваля 8 – 10 сентября в поселке Усть-Большерецк проводились открытый чемпионат по рыболовному спорту на реке Большой, детский фестиваль «Хранители лосося», конкурс рыбной кулинарии «Рыба на нашем столе – второй хлеб», выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, концертная программа.



В чемпионате Камчатки по рыболовному спорту – лов кижуча спиннингом с берега приняли участие 145 человек, сообщили в администрации Усть-Большерецкого района. За победу боролись не только жители Камчатки и Дальнего Востока, но и спортсмены из других регионов России.



Победителями стали:

1 место – Николай Егоров;

2 место – Константин Марьянков;

3 место – Александр Фролов;



в номинациях:

«За первый трофей» – Александр Щерба;

«За самую крупную добычу» – Владимир Супрун;

«За несгибаемую волю к победе» – Леонова Елена;

«Самый маленький улов» – Владимир Сорокин;

«Самый опытный участник» – Александр Терещенко;

«Самый юный участник» – Игорь Архипович.



Все чаще в соревнованиях участвуют дети, в связи с чем поступило предложение в следующем году провести и детский чемпионат Камчатки по рыболовному спорту.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.