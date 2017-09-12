Роман Гранатов: Символично, что фестиваль «Сохраним лососей вместе!» приобрел краевой статус в Год экологии

12.09.2017 16:06:16 (GMT+12)
В минувшие выходные в поселке Усть-Большерецк состоялся VI фестиваль «Сохраним лососей вместе!»
Один из основателей проекта, который стоял у истоков фестиваля и предоставлял призы победителям, вице-спикер Законодательного Собрания Камчатского края Роман Гранатов выразил уверенность, что в новом статусе фестиваль примет еще более масштабный характер и привлечет новых участников.
«Очень символично, что в Год экологии в России наш фестиваль приобрел статус краевого. За это я благодарю всех, кто продолжил нашу эстафету, кто принимает сейчас участие в его организации. Ведь когда мы с коллегами задумывали наш фестиваль, мы вкладывали глубокий смысл в это дело. Фестиваль был призван показать, что наша природа хрупка и ранима, ее нужно защищать и беречь, что лосось – наше национальное достояние. Если мы хотим, чтобы наши внуки знали вкус настоящей красной рыбы, то должны учить подрастающее поколение жить в гармонии с окружающей средой уже сегодня. Именно с такой воспитательной функцией изначально создавался этот проект», – сказал Роман Гранатов.
Депутат выразил уверенность, что при поддержке Правительства Камчатского края фестиваль «Сохраним лососей вместе!» будет жить еще долгие годы.
В рамках фестиваля 8 – 10 сентября в поселке Усть-Большерецк проводились открытый чемпионат по рыболовному спорту на реке Большой, детский фестиваль «Хранители лосося», конкурс рыбной кулинарии «Рыба на нашем столе – второй хлеб», выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, концертная программа.
В чемпионате Камчатки по рыболовному спорту – лов кижуча спиннингом с берега приняли участие 145 человек, сообщили в администрации Усть-Большерецкого района. За победу боролись не только жители Камчатки и Дальнего Востока, но и спортсмены из других регионов России.
Победителями стали:
1 место – Николай Егоров;
2 место – Константин Марьянков;
3 место – Александр Фролов;
в номинациях:
«За первый трофей» – Александр Щерба;
«За самую крупную добычу» – Владимир Супрун;
«За несгибаемую волю к победе» – Леонова Елена;
«Самый маленький улов» – Владимир Сорокин;
«Самый опытный участник» – Александр Терещенко;
«Самый юный участник» – Игорь Архипович.
Все чаще в соревнованиях участвуют дети, в связи с чем поступило предложение в следующем году провести и детский чемпионат Камчатки по рыболовному спорту.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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