Запишитесь сейчас

12.09.2017 16:06:16 (GMT+12)

Задать интересующие вопросы руководству Управления краевой службы судебных приставов желающие смогут на личных приемах. Осуществляется запись на 25 и 28 сентября.



В понедельник, 25 сентября, с 14 до 18 часов прием граждан будет осуществлять заместитель главного судебного пристава Камчатского края Дмитрий Афанасьевич Ким.



В четверг, 28 сентября, с 14 до 18 часов граждан примет исполняющий обязанности руководителя Управления Дмитрий Михайлович Павлов.



Управление ФССП по Камчатскому краю обращает внимание граждан, что прием по личным вопросам руководством территориального органа осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (4152) 268-739.



Для участия в приеме при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт). Мероприятия проводятся в административном здании краевого Управления по адресу проспект Рыбаков, 25.



Задать интересующие вопросы можно обратившись непосредственно в городские и районные отделы судебных приставов. Приемы граждан проводят начальники отделов — старшие судебные приставы еженедельно по вторникам с 9-00 до 13-00 и по четвергам с 14-00 до 18-00.



Графики приемов начальниками отделов аппарата Управления и должностными лицами подчиненных структурных подразделений и телефоны для получения справочной информации размещены на официальном сайте УФССП России по Камчатскому краю www.r41.fssprus.ru.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.



