Вниманию автомобилистов! Сегодня ночью дорожное движение по улице Набережной будет перекрыто!

12.09.2017 16:06:17 (GMT+12)

В ночь с 12 на 13 сентября дорожное движение от КП до площади Ленина по ул. Набережной будет перекрыто для всех видов транспорта. Ночью на данном участке будет работать Ремиксер. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства.



«В связи с проведением ремонтных работ дорожное движение по ул. Набережной будет перекрыто с 22:00 12 сентября до 06 утра 13 сентября. В это время автомобилисты могут передвигаться по ул. Ленинградской», - рассказали в Управлении.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.