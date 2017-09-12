Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

12.09.2017 15:57:37 (GMT+12)
Кальмар тушеный соломкой.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
кальмары - 500г
консервированные ростки (зеленого перца или огурцов) - 250г
арахисовое масло - 100 мл
соевый соус - 50 мл
лук-порей, имбирь - по вкусу
сушеные китайские грибы - 250г
крахмал - 1-2 ст.л.
РЕЦЕПТ:
Замочить грибы в теплой воде на 30 минут, обрезать жесткие ножки и нарезать шляпки ломтиками.
Кальмаров очистить, промыть, нарезать тонкой соломкой и ошпарить кипятком.
Поставить сковороду на сильный огонь и налить на дно масло, добавить соевый соус, лук-порей, имбирь, грибы, крахмал и бульон, затем выложить кальмаров и ростки бамбука. Жарить с перемешиванием, пока продукты полностью не покроются слоем подливы, после чего выложить на блюдо и подавать на стол.
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