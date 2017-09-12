Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

12.09.2017 15:57:37 (GMT+12)

Кальмар тушеный соломкой.



ИНГРЕДИЕНТЫ:



кальмары - 500г

консервированные ростки (зеленого перца или огурцов) - 250г

арахисовое масло - 100 мл

соевый соус - 50 мл

лук-порей, имбирь - по вкусу

сушеные китайские грибы - 250г

крахмал - 1-2 ст.л.



РЕЦЕПТ:



Замочить грибы в теплой воде на 30 минут, обрезать жесткие ножки и нарезать шляпки ломтиками.



Кальмаров очистить, промыть, нарезать тонкой соломкой и ошпарить кипятком.



Поставить сковороду на сильный огонь и налить на дно масло, добавить соевый соус, лук-порей, имбирь, грибы, крахмал и бульон, затем выложить кальмаров и ростки бамбука. Жарить с перемешиванием, пока продукты полностью не покроются слоем подливы, после чего выложить на блюдо и подавать на стол.