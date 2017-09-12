Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

12.09.2017 15:57:37 (GMT+12)

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

Кальмар тушеный соломкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

    кальмары - 500г
    консервированные ростки (зеленого перца или огурцов) - 250г
    арахисовое масло - 100 мл
    соевый соус - 50 мл
    лук-порей, имбирь - по вкусу
    сушеные китайские грибы - 250г
    крахмал - 1-2 ст.л.

РЕЦЕПТ:

Замочить грибы в теплой воде на 30 минут, обрезать жесткие ножки и нарезать шляпки ломтиками.

Кальмаров очистить, промыть, нарезать тонкой соломкой и ошпарить кипятком.

Поставить сковороду на сильный огонь и налить на дно масло, добавить соевый соус, лук-порей, имбирь, грибы, крахмал и бульон, затем выложить кальмаров и ростки бамбука. Жарить с перемешиванием, пока продукты полностью не покроются слоем подливы, после чего выложить на блюдо и подавать на стол.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page