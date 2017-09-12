Российско-китайская грузовая паромная переправа в порту Хэйхэ временно приостановлена

12.09.2017 15:57:22 (GMT+12)

По причине выпадения большого количества атмосферных осадков в верхнем течении реки Хэйлунцзян и вследствие этого непрерывного поднятия уровня воды на участке Хэйхэ российско-китайская грузовая паромная переправа в порту Хэйхэ временно приостановлена.



По имеющимся данным, начиная с 24 августа уровень воды в реке Хэйлунцзян на участке в Хэйхэ имеет тенденцию к непрерывному повышению, достигнув к настоящему времени 94,46 метров, и данная тенденция не ослабевает. Уровень воды в реке Хэйлунцзян уже не может удовлетворять проектным требованиям для выполнения работ погрузки, выгрузки и транспортировки. После проведения соответствующими ведомствами обеих сторон переговоров, было принято решение о временном приостановлении российско-китайской грузовой паромной переправы в порту Хэйхэ.



Временная приостановка работы скажется на импорте из Китая в Россию свежих фруктах и овощей. Время возобновления грузовой паром будет согласовано китайскими и российскими властями, исходя из уровня воды.