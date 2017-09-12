Китай и Россия активно развивают проекты взаимосвязи

12.09.2017 15:57:23 (GMT+12)

Саммит руководителей стран БРИКС в 2017 году стал еще одним важным дипломатическим событием, прошедшим в Китае после встречи лидеров «Группы 20» в Ханчжоу в прошлом году, он имеет большое значение.



Будучи двумя мировыми державами в БРИКС, Китай и Россия уже стали образцом успешного сотрудничества между странами объединения, они не только являются инициаторами взаимодействия, но и активными сторонниками. К настоящему времени механизм сотрудничества БРИКС уже стал новой платформой по общению и координации действий Китая и России по важным глобальным вопросам, а также новой структурой, в рамках которой страны развивают тесное торгово-экономическое сотрудничество, это обогатило содержание китайско-российских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства. Продолжение и углубление сотрудничества между КНР и РФ чрезвычайно важно для будущего развития механизма БРИКС.



В качестве главной составляющей части сотрудничества в рамках БРИКС, усиление взаимосвязи и взаимодоступа инфраструктуры будет способствовать тесным контактам и общению между людьми, представляет собой ключевую меру по продвижению экономического развития стран-членов объединения, а также регионов, в которых они находятся. Государства БРИКС, в особенности КНР и РФ, сыграли лидирующую роль в продвижении сотрудничества в области взаимосвязи и взаимодоступа инфраструктуры, результаты налицо.



В первую очередь, китайско-российское энергетическое взаимодействие стало символичным для стран БРИКС в развитии сотрудничества в области инфраструктурной взаимосвязи. В настоящее время Китай и Россия уже подписали контракт о поставках природного газа по восточному маршруту объемом в более $400 млрд.на 30 лет. Строительство газопровода по восточному маршруту активно продвигается. Одновременно с этим, было подписано китайско-российское рамочное соглашение по проекту природного газа по западному маршруту, стороны добились прогресса в переговорах по цене, строительстве трубопроводов и другим техническим вопросам, намечаются благоприятные перспективы.



Во-вторых, Китай и Россия направляют сотрудничество в инфраструктурной связи БРИКС на базе железной дороги и логистики. При взаимодействии КНР и РФ до конца этого года завершится планирование и проектирование высокоскоростной железной дороги Москва-Казань, в следующем году начнется ее строительство. В будущем эта линия станет частью высокоскоростной железной дороги Москва-Пекин, будет способствовать соединению рынков Китая, Европы и Ближнего Востока в рамках инициативы Экономического пояса Шелкового пути. КНР и РФ также изучают возможности реформирования и инноваций административного таможенного управления, укрепляют связь между политическим курсом и стандартами, практично развивают сотрудничество для упрощения таможенных процедур, поддерживают строительство международных логистических проходов, в частности развитие проекта железнодорожных товарных перевозок Китай-Европа и железнодорожных почтовых сообщений.



В-третьих, Китайско-российское ЭКСПО уже стало особенной платформой по демонстрации результатов двустороннего сотрудничества в взаимосвязи и взаимодоступе инфраструктуры. Процесс планирования и строительства инфраструктурного трансграничного проекта «Три моста и остров» (мосты Тунцзян, Хэйхэ, Дунин и сухопутный КПП на острове Хэйсяцзы), который продвигается провинцией Хэйлунцзян, постоянно демонстрируется в ходе ежегодного китайско-российского ЭКСПО.



В-четвертых, Новый банк развития БРИКС стал эффективным источником финансирования китайско-российского сотрудничества в инфраструктурной взаимосвязи. Вплоть до настоящего времени, Новый банк развития БРИКС уже многократно предоставлял капитал для китайско-российского гидротехнического проекта и др. В ходе Сямэньского саммита также обсуждалось увеличение капитала Нового банка развития БРИКС для лучшего обслуживания регионального инфраструктурного строительства.



В целом, успехи и опыт китайско-российского сотрудничества в инфраструктурной взаимосвязи сыграли позитивную образцовую роль в углублении практического взаимодействия между странами-членами БРИКС, а также во вкладе в развитие мировой экономики, более того, они имеют активное знаковое значение.



Автор: Младший научный сотрудник Центра изучения России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований



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