Камчатский метеокомментарий, 15 июля (196/169)

15.07.2017 12:34:03 (GMT+12)
В 12.30 в Петропавловске-Камчатском было +12°C, пасмурно, временами небольшой дождь,
ветер восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
День: +13°С, пасмурно, небольшой дождь.
Вечер: +11°С, пасмурно, дождь.
Геомагнитная обстановка: 12 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 16’27’’ (-2”).
Луна: 69%, стареюшая.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 15 июля, 11.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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