Камчатский метеокомментарий, 15 июля (196/169)

15.07.2017 12:34:03 (GMT+12)

В 12.30 в Петропавловске-Камчатском было +12°C, пасмурно, временами небольшой дождь,

ветер восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



День: +13°С, пасмурно, небольшой дождь.



Вечер: +11°С, пасмурно, дождь.



Геомагнитная обстановка: 12 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 16’27’’ (-2”).



Луна: 69%, стареюшая.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 15 июля, 11.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



