Камчатский метеокомментарий, 15 июля (196/169)

15.07.2017 12:34:03 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 15 июля (196/169)

В 12.30 в Петропавловске-Камчатском было +12°C, пасмурно, временами небольшой дождь,
ветер восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 737 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.

Предварительный прогноз:

День: +13°С, пасмурно, небольшой дождь.

Вечер: +11°С, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка: 12 — 15 часов — небольшие возмущения; 15 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.  

Долгота светового дня:  16’27’’ (-2”).

Луна: 69%, стареюшая.

Не болейте!
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  15 июля, 11.45 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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