Срочно в номер: в селе Ачайваям паводковая ситуация стабилизировалась

15.07.2017 11:44:45 (GMT+12)
В селе Ачайваям Олюторского района вода отступила с подтопленных территорий. Продолжается спад уровня воды в реке Апука. За сутки зафиксировано снижение уровня на 13 сантиметров, на данный момент он составляет 551 сантиметр. Электроснабжение населенного пункта восстановлено полностью.
Напомним, 14 июля произошел подъем уровня воды в реке Апука и ее протоке Аппанаваям, в результате интенсивных дождей, которые шли в окрестностях села Ачайваям на протяжении нескольких дней. В результате паводка в селе произошло подтопление придомовых территорий ряда жилых домов, расположенных в низине. Кроме того, была подтоплена территория, прилегающая к школе-интернату, которая в настоящее время закрыта в связи с летними каникулами.
В тот же день из села Тиличики в село Ачайваям вылетел вертолет МИ-8 с сотрудниками Олюторского филиала поисково-спасательного отряда, местной пожарно-спасательной части, а также бригадой энергетиков «Корякэнерго» на борту. Помимо специалистов, вертолет доставил в населенный пункт две дизельные электростанции, плавсредства и питьевую воду.
В селе продолжается круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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