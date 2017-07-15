В Коряках сегодня

15.07.2017 11:13:46 (GMT+12)

В Коряках сегодня: хорошее дождливое начало выходных. В меру тёплое (+12) с легким восточным ветром.



Всем хороших, позитивных выходных и солнышка в душе!



Фото: Максим БОДА.