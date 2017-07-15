В Милькове сегодня

15.07.2017 11:12:12 (GMT+12)

В Милькове сегодня дождь. Он начался ночью и похоже успокаиваться пока не собирается. Ну, что ж... Рисуем солнышко в душе! Хорошего всем дня!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.