Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 15 июля 2017 года

15.07.2017 08:33:10 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:



Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, днем на юге небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью западный, днем восточный, на западном побережье северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7,+12°С, днем +13,+18°С, при прояснениях до +25°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, днем в восточных районах небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6,+11°С, днем +12,+17°С, при прояснениях до +23°С.



Гидрологическая обстановка:



На реках южной половины края прогнозируется преимущественно понижение уровней воды. На реках Пенжинского и Олюторского районов прогнозируется подъем уровней воды различной интенсивности.





Природные пожары:

В связи с прогнозируемыми осадками практически на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как низкая. Однако при установлении сухой, ясной погоды возможно повышение классов пожарной опасности.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 2; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 1; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 1; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 1; Тигильский МР – 1; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.



Сейсмологический прогноз:



В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений более 6 баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Прогноз вулканической активности:



Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).