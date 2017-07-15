Доброе утро, Камчатка!

15.07.2017 08:24:14 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня суббота, 15 июля 2017 года. По старому стилю 2 июля.

Положение честно́й ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).

Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1431). Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458).

Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.

По мусульманскому календарю — 21 шауваля [X] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 21 таммуза 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день навыков молодежи.

День святого Свитуна в Великобритании.

15 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ

1240  Русские войска разбили шведов в Невской битве.

1410  Состоялась Грюнвальдская битва.

1783  По реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход.

1822  Открылась Нижегородская ярмарка - крупнейшая ярмарка в царской России.

1975  Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1606  Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.
  
1853  Мария Ермолова, русская и советская актриса, народная артистка Республики.  

1897  Владимир Крюков советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

1918  Бертрам Брокхауз, канадский физик, Нобелевский лауреат.  

1924  Махмуд Эсамбаев, советский артист эстрады и балета, хореограф, народный артист СССР.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

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