Доброе утро, Камчатка!

15.07.2017 08:24:14 (GMT+12)

Сегодня суббота, 15 июля 2017 года. По старому стилю 2 июля.



Положение честно́й ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).



Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1431). Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458).



Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 21 шауваля [X] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 21 таммуза 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день навыков молодежи.



День святого Свитуна в Великобритании.



15 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ



1240 Русские войска разбили шведов в Невской битве.



1410 Состоялась Грюнвальдская битва.



1783 По реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход.



1822 Открылась Нижегородская ярмарка - крупнейшая ярмарка в царской России.



1975 Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1606 Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.



1853 Мария Ермолова, русская и советская актриса, народная артистка Республики.



1897 Владимир Крюков советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.



1918 Бертрам Брокхауз, канадский физик, Нобелевский лауреат.



1924 Махмуд Эсамбаев, советский артист эстрады и балета, хореограф, народный артист СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



