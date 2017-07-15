Доброе утро, Камчатка!

15.07.2017 08:24:14 (GMT+12)
Сегодня суббота, 15 июля 2017 года. По старому стилю 2 июля.
Положение честно́й ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1431). Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458).
Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.
По мусульманскому календарю — 21 шауваля [X] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 21 таммуза 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день навыков молодежи.
День святого Свитуна в Великобритании.
15 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ
1240 Русские войска разбили шведов в Невской битве.
1410 Состоялась Грюнвальдская битва.
1783 По реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход.
1822 Открылась Нижегородская ярмарка - крупнейшая ярмарка в царской России.
1975 Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1606 Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.
1853 Мария Ермолова, русская и советская актриса, народная артистка Республики.
1897 Владимир Крюков советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
1918 Бертрам Брокхауз, канадский физик, Нобелевский лауреат.
1924 Махмуд Эсамбаев, советский артист эстрады и балета, хореограф, народный артист СССР.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+