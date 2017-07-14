Срочно в номер: землетрясение магнитудой 5 произошло на Камчатке

14.07.2017 19:55:50 (GMT+12)

Землетрясение магнитудой 5 произошло под вулканом Ключевской в Усть-Камчатском районе Камчатки. В населенных пунктах событие не ощущалось, сообщила 14 июля пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.



"Эпицентр землетрясения находился у подножия вулкана Ключевской в 26 км южнее посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Землетрясение зарегистрировано на глубине 180 км. Магнитуда подземного толчка составила 5", - сообщила пресс- служба.



Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась, так как эпицентр находился на суше.



Ключевской вулкан (4750 м) - высочайший действующий вулкан Евразии, находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт поселок Ключи расположен в 30 км от гиганта.



(ТАСС).