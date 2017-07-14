Жителям 4-го округа представили дизайн-проекты благоустройства дворов

14.07.2017 17:52:04 (GMT+12)

Расширенное заседание Общественного совета избирательного округа № 4 Петропавловск-Камчатского городского округа под председательством члена фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Камчатского края Дмитрия Тимофеева состоялось в четверг, 13 июля, в СОШ № 27. В мероприятии приняли участие представители администрации краевого центра, депутаты Городской думы, члены «Молодой Гвардии Единой России», жители 4 округа.



Одним из вопросов повестки дня стало обсуждение дизайн-проектов дворов, находящихся в границах округа, которые будут благоустроены в 2017 году. Куратор парпроекта «Городская среда» в Камчатском крае Николай Никулин и председатель Общественного совета проекта Вадим Батареев рассказали горожанам о целях и задачах партийного проекта «Городская среда», о том, как стать его участником. Они также отметили, что проект будет реализовываться в течение пяти лет, поэтому собственники жилья, чьи дворовые территории не попали в программу в этом году, могут подать заявки на следующий.



Всего участники заседания рассмотрели и обсудили четыре проекта, которые ранее уже были согласованы муниципальной общественной комиссией при Комитете по управлению жилищным фондом администрации Петропавловска.



По 4-му избирательному округу будут благоустроены дворы по следующим адресам:

- ул. Академика Королева, 7/30 (асфальтирование дворового проезда);

- ул. Космический проезд, 5 (асфальтирование дворового проезда);

ул. Космический проезд, 10 (асфальтирование дворового проезда);

ул. Академика Курчатова, 53 (асфальтирование дворового проезда с установкой тротуара).



Все заявленные работы будут проведены до 2018 года.