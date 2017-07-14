Дмитрий Тимофеев: В микрорайоне «Горизонт» в этом году планируется благоустроить 10 межквартальных и дворовых проездов

14.07.2017 17:48:38 (GMT+12)
Депутат Законодательного Собрания Дмитрий Тимофеев провел расширенное заседание Общественного Совета избирательного округа № 4. Чтобы люди услышали ответы на самые злободневные вопросы, поступающие в приемную округа, на совет были приглашены сами жители микрорайона, а также представители городской администрации и депутаты городской Думы, которые рассказали о выполнении партийных проектов «Городская среда» и «Детские сады – детям».
На совещании были представлены дизайн-проекты благоустройства тех дворов, которые попадают в проект «Городская среда» на 2017 год. Как известно, всего в Петропавловске в плане на этот год 40 дворов. Дмитрий Тимофеев сообщил избирателям, что добился выделения дополнительных средств на ремонт пяти межквартальных и дворовых проездов, а также пять адресов внесены в проект «Городская среда».
«Жители нашего округа очень активные и всегда принимают участие в заседаниях Общественного Совета. Вот и сейчас они задали немало вопросов приглашенным на Совет кураторам проектов. На заседании много внимания было уделено планам по благоустройству территории микрорайона, в том числе, ремонту придомовых и межквартальных проездов. В этом году благодаря дополнительному финансированию от Правительства по моему депутатскому обращению в нашем округе будут благоустроены дворы домов по адресам: улица Звездная, д. 30 и д. 12, проспект Циолковского, д. 36 и д. 38 и межквартальный проезд по Космическому проезду. Также в этом году по проекту «Городская среда» в планах благоустройство дворов по адресам улица Королева, д.7/30, ул. Курчатова, д. 53, Космический проезд, д.10 и д. 5, проспект Циолковского, д.7», - рассказал депутат краевого Заксобрания Дмитрий Тимофеев.
Также большой интерес у собравшихся вызвало выступление начальника управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Гранта Шайгородского, куратора проекта «Детские сады – детям».
«Сегодня мы убедились, что улучшение материально-технической базы образовательных детских учреждений- это один из вопросов, которые волнуют жителей нашего микрорайона. Сегодня ответу прозвучали, что называется, из первых уст. Например, о том, что детскому саду № 6 передаются малые игровые архитектурные формы. Кроме того, на трех дворовых площадках нашего микрорайона будет устанавливаться спортивное оборудование. Спортивные площадки планируется установить уже в августе. Работа в этом направлении ведется с прошлого года», - добавил Борис Лесков, депутат городской Думы.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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