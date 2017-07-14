Срочно в номер: вертолет со спасателями, пожарными и энергетиками вылетит в село Ачайваям, где произошел подъем уровня воды в реке

14.07.2017 17:44:18 (GMT+12)
Администрация Олюторского района готовит вертолет МИ-8 к вылету в село Ачайваям, где утром 14 июля произошел подъем уровня воды в реке Апука и ее протоке Аппанаваям. Из села Тиличики борт доставит в Ачайваям сотрудников Олюторского филиала поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательной части с. Тиличики, бригаду энергетиков «Корякэнерго». Также вертолет доставит в населенный пункт, пострадавший от паводка, 2 дизельных электростанции.
Подъем воды произошел в результате интенсивных дождей, которые шли в окрестностях села на протяжении нескольких дней.
В результате резкого подъема воды в селе произошло подтопление придомовых территорий ряда жилых домов, расположенных в низине. Кроме того, подтоплена территория, прилегающая к школе-интернат, которая в настоящее время закрыта в связи с летними каникулами.
«Вода в реке поднялась очень быстро, за ночь на 134 см. Причиной стали обильные осадки в этом районе. Как только начался подъем уровня воды, администрация сельского поселения приняла решение обесточить дизельную электростанцию и водонапорную башню. Необходимый запас воды был сделан и сейчас питьевую воду населению подвозят на автомобиле «Урал». Утром в районе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Готовится к вылету вертолет, который, в том числе, доставит бригаду энергетиков – она установит и запустит дизельные электростанции для возобновления энергоснабжения Ачайваяма», - рассказал заместитель Министра специальных программ Камчатского края Евгений Липаков.
Сейчас паводковая ситуация стабилизировалась. Подъем уровня воды в реке остановился. За последние три часа зафиксировано его снижение на 4 сантиметра. Управление гидрометеорологической службы по Камчатскому краю прогнозирует дальнейшее снижение уровня воды.
«Силами местной администрации в селе организован мониторинг паводковой обстановки и подворовые обходы, в ходе которых местное население оповещено о сложившейся ситуации и порядке действий в случае ухудшения обстановки. На случай, если подъём уровня воды в реке все же продолжится, для развертывания в населённом пункте готов пункт временного размещения. Дополнительные палатки и плавательные средства также будут доставлены в населенный пункт вертолетом», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Роман Чурсин.
Правительство Камчатского края и Главное управление МЧС России по Камчатскому краю держит ситуацию на контроле.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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