Успеть к себе

14.07.2017 15:03:31 (GMT+12)

Вдох – выдох, вдох – … Это как стук сердца – та – тата – та, азбука жизни. Всему свое время.

Время молчать и думать о том, что ты чувствуешь, чем живешь, что ты сам можешь менять.

Посмотреть на себя в зеркало. Я захожу утром в лифт, и пока он нехотя спускается с пятнадцатого этажа, смотрю на себя в зеркало. Зеркало ошалело, и никак не может сфокусироваться на мне, показывает: усы, чей-то нос, губы с дико алой помадой, мелькает какой-то азиат…

Соседи. Не успели глянуть толком в зеркало дома, наверстывают в лифте, тренируют утренние лица, которые за ночь размякли, подобрели, расплылись. А их надо поджать, впихнуть в маску – потом будет некогда.

Это, похоже, я в зеркале. Я? Каждый раз не узнаю и удивляюсь.

Вдох – выдох. Сейчас – выдохнуть и остановиться.

Посмотреть на себя в зеркало и поднять губы в улыбке. Пусть знает, его фокус разгадан и прячет личины, зеркало – кривое.



х х х



Середина июля. Все еще рано светает, но уже неуверенней и сомневаясь – а надо так рано? Лето начинает уходить. Оно еще с тобой, но уже отвело взгляд и смотрит в сторону.

Паруса боятся штиля. И я раньше боялась безветрия.

Любимое когда-то: жизнь – одни события, они почти спрессованы друг с другом, и в тонкую щель между встречами, разговорами, делами, даже тонкое лезвие не просунуть.

Теперь с такой расточительной тратой вещества жизни задыхаюсь и выдыхаюсь.

Чем больше воздуха, тем лучше.

И вот эта жизнь, между событиями, в воздухе, как раз и есть главное.

Здесь думаешь, дышишь, пишешь, живешь.

И парусам здесь хватает ветра.

Зацвел цикорий.

Любите ли вы цикорий так, как его люблю я? Легче влюбиться в розу, чем в неприметные васильковые цветочки. Но заглянешь в цветочки цикория, и на душе светлее.

Цикорий – это середина лета.

Останавливай лето, тормози его или торопи, – лету или времени от твоих стараний ни холодно, ни жарко.

Это ты бредешь сквозь огромное время, которое не замечает и не ведает о тебе, у него свои законы. А ты бредешь в нем, и главное – не потеряться, успеть к себе, пока цветет цикорий.



х х х



«Обожаю людей, которые заставляют меня смеяться. Я правда думаю, что смеяться – это то, что я люблю больше всего. Это лечит множество болезней. Возможно, это самое важное в человеке». Одри Хэпберн



х х х



Сижу за компьютером, думаю, что в тексте, который я пишу, вот этот абзац как-то не очень...

Пока думаю, пью чай, ответила на два телефонных звонка, смотрю Фейсбук, потом вдруг открываю фотографию – дочка сфотографировала меня на даче с Николькой. Собаченция лижет мой нос, а я сижу на крыльце... и не думаю ни о чем... я смеюсь, а собака лижет мне нос.

Улыбнулась. И сразу пришли нужные строки.



х х х



В выходные заезжали на дачу. Ветер гуляет в березах, птицы с раннего утра свистят-чирикают-цокают-кукуют, все растет и цветет, а в небе парит, не шевеля крыльями, птица канюк или сарыч: мышкует. Хотя что можно увидеть в такой густой и сочной траве?

Синее небо. Такое густо-синее, высокое и неведомое, каким оно бывает только летом.



х х х



Зацвели розы. Когда б вы знали, из каких колючек растут все розы, не ведая стыда.

Это одно из обыкновенных чудес природы: из колючек, веточек, бутонов, почек вдруг проклевывается что-то, еще неловкое, но уже прекрасное, которое потом раскрывается, распускается, расцветает... и глаз не отвести.



х х х



Зеленый чай и чуть-чуть березовых почек, лимон, мелисса и много льда... Такой чай совсем не фотогеничен, куда изящнее смотрится красивая кружка с чаем, листочками мяты и долькой лимона.

А тут – большой стакан, много мелиссы, которую привезла с дачи, лимон… да, забыла – еще чуть фиолетового базилика.

Зачем базилик?

Разнобой, невпопад, диссонанс, капелька дегтя в стакане (почти бочке меда) душистой мелиссы. Можно три ноты, а можно четыре, от этого жизнь полнее, пусть и с раздраем. И ни одной примиряющей чаинки.



Авторская колонка Ирины ОСНАЧ.