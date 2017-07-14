Попасть в Кёльн

14.07.2017 14:49:57 (GMT+12)
Вечером я смотрю хоккей по телевизору.
- Куда соберёмся на майские? – спрашивает Ира.
- У меня шенгенская виза истекает, - отвечаю я.
- Можешь съездить на чемпионат мира по хоккею в Кёльн. Ты же хотел увидеть, как играет наша сборная. У них как раз 8 мая матч с немцами.
- Хорошо.
- Возьму тебе билеты на самолёт подешевле, - говорит Ира.
Ира работает в туристической компании и просто одержима поиском дешёвых билетов и самых невероятных стыковок в аэропортах по всему миру.
На следующее утро я вылетаю в Москву. С собой у меня увесистый рюкзак со множеством подписанных разными именами свёртков с рыбой и икрой.
- Не забудь отдать пакет с развесной икрой в Москве, - наставляет меня Ира, - у тебя в Германию билет без багажа или всё отнимут на таможне.
- Я знаю.
- Будь внимателен, у тебя стыковки плотные, - продолжает инструктаж Ира.
- Я помню.
Пузатый «Боинг» до отказа забит людьми. Включаю фильм «Полёт над гнездом кукушки». Мой любимый момент – когда главный герой вывез всех из сумасшедшего дома на рыбалку. Он ставит одного пациента за штурвал, другим даёт удочки, а сам уединяется с подружкой в каюте. Внезапно слышится крик – один поймал рыбу!
Одновременно рулевой бросает штурвал, и катер разворачивает против волны. Главный герой выбегает из каюты без штанов и не может понять куда ему бежать сначала – или к штурвалу или к удочке с клюнувшей рыбой. Он кричит, что они все дебилы, психи и идиоты ненормальные. Я хохочу, сотрясаясь всем телом, сосед сбоку недовольно смотрит на меня.
После просмотра нескольких фильмов на телевизоре в подголовнике, выглядываю в иллюминатор. Внизу уже раскинулась бесконечная Москва. Начинается посадка. За несколько метров до полосы самолёт резко подбрасывает боковым порывом ветра, одно крыло едва не касается земли. Пассажиры визжат от ужаса. Я лишь меланхолично смотрю на стюардессу. Она улыбается.
Выхожу в аэровокзал Шереметьево. С нетерпением жду знакомых, которые должны забрать икру. Телефон у них недоступен. Смотрю на часы. Странно, у меня должно быть больше времени на пересадку. Представляю гигантскую очередь на регистрацию. Успею ли я на стыковочный рейс? Начинаю нервничать. Наконец в конце зала появляются идущие вразвалочку знакомые.
- Я на рейс опаздываю! – безумно вытаращив глаза кричу я, сую им в руки пакет и пробегаю мимо.
Знакомые растерянно смотрят мне вслед.
Быстро прохожу регистрацию и досмотр. На ходу застегивая ремень на штанах, подбегаю к выходу на посадку. На экране ничего не горит. Перед стойкой – угрюмая очередь. Протискиваюсь к работнице аэропорта.
- Девушка, пустите в Волгоград! – задыхаясь, кричу я.
- Мужчина, это Калининград, - разглядывая меня странным взглядом отвечает она.
Очередь неодобрительно смотрит на меня как на одного из персонажей фильма «Полёт над гнездом кукушки».
- Мне Волгоград нужен, - шепчу я, представляя худшее.
- Смотрите время на табло, - безразлично советует она.
Похолодев от мысли, что я пропустил свой рейс, сверяю время на табло. И только тут я осознаю, что на моих часах время спешит. Волнение от нестандартной посадки самолёта всё-таки сказалось на мне. При переводе часов время получилось на час больше текущего.
По расписанию я вылетаю в Волгоград. Отдаю рыбу, икру, крабы родственникам. Гуляем по набережной.
На следующий день вылетаю в Москву. Мне предстоит ужин у родственников, живущих в центре – они заказали еду из грузинского ресторана.
- Что купить к ужину? – спрашиваю я по телефону.
- Недалеко от нас винный погребок с хорошим вином, мы всегда там берём, - говорит Света.
Спускаюсь в метро. На станции, на эскалаторах, в вагонах два типа людей. Одни носят шарфы с надписью: «Спартак», другие – в полицейской форме. Размышляю, с какой группой мне лучше идентифицировать себя с наименьшим вредом для здоровья.
По описанию нахожу магазин. Внутри – длинные ряды марочного вина, пафосные сомелье в костюмах с бабочками.
- Вы сомелье? – спрашиваю я.
- Сомелье в ресторане, а мы – кависты – обиженно отвечает один из них.
- Ясно.
- Какой букет вы предпочитаете? – спрашивают они.
Я задумываюсь. Обычно я пью виски.
- Такой, глубокий, - пытаюсь я поддерживать диалог на должной высоте.
- Красное или белое? – понемногу упрощает задачу кавист.
- Красное.
- Можем предложить вам достойный выбор из Чили.
Смотрю на ценник и не верю глазам. За такую цену в нашем городе можно напоить виски целую свадьбу. Хороший погребок!
- Дайте мне простого грузинского вина, - наконец говорю я.
Кависты многозначительно переглядываются и достают с самой дальней полки непрезентабельного вида бутылки. Со вздохом оплатив покупку, выхожу на улицу.
За ужином мы дегустируем грузинское вино под национальные блюда. Получается аутентично.
Утром еду в аэропорт Внуково. Отсюда мне предстоит вылететь в Мюнхен. Бесцельно брожу по аэропорту в ожидании вылета. Рассматриваю винный отдел в дьюти-фри.
Может быть здесь вино дешевле, чем в погребке на Таганке? Вдруг объявляют срочную посадку на рейс. Так и не решив, что купить, бегу вместе со всеми на самолёт.
Салон полон – на праздники все везут детей к родственникам. Как только стюардессы задраивают дверь в самолёте, командир корабля делает объявление: «Уважаемые пассажиры! Приветствуем вас на борту нашей авиакомпании. Вылет самолёта задерживается на неопределённое время из-за репетиции парада Победы.»
Спустя три часа приземляемся в Германии. На паспортный контроль стоит огромная очередь. В людской толпе перемешались представители всех континентов. По ощущениям, преобладают беженцы с Ближнего Востока, хотя много персонажей с тюрбанами на голове. Все они с орущими грудными детьми.
- Куда вы едете? – через два часа томления допрашивает бдительный офицер в окошке.
- На хоккей в Кёльн, - отвечаю я.
- А, хоккей! Это хорошо. Кто с кем играет?
- Русские с немцами.
- Захватывающий матч. Почему виза у вас французская? – допытывается немец.
Рассказ про подробности получения шенгенской визы во Владивостоке займёт у меня ещё два часа.
- Я думал, что наша сборная будет играть в Париже, а она играет в Кёльне.
- Интересно, - пограничник листает мой загранпаспорт.
Представляю, что меня не пускают в Германию. Интересно, на обратном пути можно будет купить грузинского вина в дьюти-фри? Наконец, вопросы иссякают. Немец ставит печать и с явным сожалением пропускает меня, возвращаясь к гостям из Непала.
За стеклом активно строят рожи и жестикулируют знакомые.
- Побежали, - после скомканного приветствия говорят они.
- Куда?
- Надо машину переставить.
Оказывается, чтобы не платить за парковку русские немцы с определённым интервалом выезжают из аэропорта и делают круг по автобану. Скоро мы приезжаем на заправочную станцию, где есть кафе. Друзья угощают баварским пивом и сосисками. Отдаю им рыбу и икру. Быстро пролетает час, мне уже пора лететь дальше.
Возвращаемся в аэропорт.
На досмотре меня зовут к скану.
- Что это? – строго спрашивает таможенник, показывая на экран.
- Что? – не понимаю я.
- Вот это, круглое! Доставайте!
Достаю банку икры. Таможенник завороженно вертит её в руках.
- Икра?
- Да.
- Русская красная икра?
- Да.
Офицер нехотя протягивает банку обратно. В его глазах отражается семейный ужин на Рождество.
Прилетаю в Дюссельдорф. Меня встречает Саша.
- Когда у тебя матч? – первым делом спрашивает он.
- Завтра в Кёльне, в 8 вечера.
- Тогда мы всё успеем. Завтра выспишься, потом погуляем по центру города, пообедаем в ресторане, и я провожу тебя на поезде до Кёльна. Это недалеко.
Кажется, Саша предусмотрел всё. На следующий день мы идём смотреть Птицу. Это – памятник местного скульптора-авангардиста. Изображает большую цветную птицу в обнимку с женщиной. Каждый раз мы ходим на неё смотреть, но я так и не понял в чём смысл этого монумента. С другой стороны, я ведь не живу в продвинутой Европе. Вокруг нас ходят женщины в парандже и мужчины – по виду афганцы.
Звонит Ира.
- У тебя игра не в 8 вчера, а в 4! – взволнованным голосом сообщает она.
До игры остаётся 2 часа. Мы бежим на трамвай, потом пересаживаемся на электричку, приезжаем на вокзал Дюссельдорфа. Покупаем билеты на поезд в Кёльн.
- Долго ещё? – спрашиваю я.
- Почти приехали, - отвечает Саша.
Гнусавый голос из репродуктора что-то долго объясняет по-немецки. Собрав все свои знания, понимаю, что речь идёт о какой-то аварии.
- Что он говорит? – спрашиваю я у Саши.
- Там впереди какая-то авария, поезд дальше не идёт.
Я смотрю на часы. До матча остаётся полтора часа. Спина покрывается испариной. Как же я мог ошибиться с временем матча?
Наконец поезд трогается. Мы выходим на вокзале Кёльна ровно за час до начала игры. Рядом с вокзалом возвышается величественное здание Кёльнского собора.
- Как найти гостиницу? – спрашивает Саша у приличного вида немцев. Они показывают направление. Через 15 минут, сделав круг, снова выходим к вокзалу. Неужели они это специально? Я теряю надежду. И тут Саша достаёт из кармана компас.
- Зачем это? – интересуюсь я.
- Гостиница стоит на набережной. Нам надо выйти к Рейну.
Не зря он служил в Советской армии. После манипуляций с компасом Саша уверенно шагает мимо старых домов. Вдруг мы оказываемся на набережной! Буквально в двух шагах находим нашу гостиницу.
- Добрый день. У меня забронирован номер, - говорю я по-английски администратору.
- Всё в порядке.
Читаю на беджике имя – Ольга.
- Вы по-русски говорите?
- Конечно.
- Оля, ещё должны были привезти билеты на хоккей.
- Да, вот они.
- Вызовите такси, пожалуйста!
Прощаюсь с Сашей. Сажусь в такси.
- Хоккей!
- Хорошо, - с турецким акцентом отвечает водитель.
Смотрю на часы – до начала 10 минут. Мы переезжаем через мост и встаём в мёртвую пробку.
- Давай объедем, я опаздываю, - говорю я таксисту.
Турок бешено мчит по переулкам, останавливается около забора.
- Туда! – показывает он пальцем направление.
Я бегу через парк, впереди появляется круглое здание ледовой арены. Нахожу сектор, сажусь на своё место. На часах 16:15. Звучит свисток. Матч начинается.
Григорий СЕДОВ.
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Выходит с 1 июня 2005 г.
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