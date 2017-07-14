Попасть в Кёльн

14.07.2017 14:49:57 (GMT+12)

Попасть в Кёльн

Вечером я смотрю хоккей по телевизору.

- Куда соберёмся на майские? – спрашивает Ира.

- У меня шенгенская виза истекает, - отвечаю я.

- Можешь съездить на чемпионат мира по хоккею в Кёльн. Ты же хотел увидеть, как играет наша сборная. У них как раз 8 мая матч с немцами.

- Хорошо.

- Возьму тебе билеты на самолёт подешевле, - говорит Ира.

Ира работает в туристической компании и просто одержима поиском дешёвых билетов и самых невероятных стыковок в аэропортах по всему миру.

На следующее утро я вылетаю в Москву. С собой у меня увесистый рюкзак со множеством подписанных разными именами свёртков с рыбой и икрой.

- Не забудь отдать пакет с развесной икрой в Москве, - наставляет меня Ира, - у тебя в Германию билет без багажа или всё отнимут на таможне.

- Я знаю.

- Будь внимателен, у тебя стыковки плотные, - продолжает инструктаж Ира.

- Я помню.

Пузатый «Боинг» до отказа забит людьми. Включаю фильм «Полёт над гнездом кукушки». Мой любимый момент – когда главный герой вывез всех из сумасшедшего дома на рыбалку. Он ставит одного пациента за штурвал, другим даёт удочки, а сам уединяется с подружкой в каюте. Внезапно слышится крик – один поймал рыбу!

Одновременно рулевой бросает штурвал, и катер разворачивает против волны. Главный герой выбегает из каюты без штанов и не может понять куда ему бежать сначала – или к штурвалу или к удочке с клюнувшей рыбой. Он кричит, что они все дебилы, психи и идиоты ненормальные. Я хохочу, сотрясаясь всем телом, сосед сбоку недовольно смотрит на меня.

После просмотра нескольких фильмов на телевизоре в подголовнике, выглядываю в иллюминатор. Внизу уже раскинулась бесконечная Москва. Начинается посадка. За несколько метров до полосы самолёт резко подбрасывает боковым порывом ветра, одно крыло едва не касается земли. Пассажиры визжат от ужаса. Я лишь меланхолично смотрю на стюардессу. Она улыбается.

Выхожу в аэровокзал Шереметьево. С нетерпением жду знакомых, которые должны забрать икру. Телефон у них недоступен. Смотрю на часы. Странно, у меня должно быть больше времени на пересадку. Представляю гигантскую очередь на регистрацию. Успею ли я на стыковочный рейс? Начинаю нервничать. Наконец в конце зала появляются идущие вразвалочку знакомые.

- Я на рейс опаздываю! – безумно вытаращив глаза кричу я, сую им в руки пакет и пробегаю мимо.

Знакомые растерянно смотрят мне вслед.

Быстро прохожу регистрацию и досмотр. На ходу застегивая ремень на штанах, подбегаю к выходу на посадку. На экране ничего не горит. Перед стойкой – угрюмая очередь. Протискиваюсь к работнице аэропорта.

- Девушка, пустите в Волгоград! – задыхаясь, кричу я.

- Мужчина, это Калининград, - разглядывая меня странным взглядом отвечает она.

Очередь неодобрительно смотрит на меня как на одного из персонажей фильма «Полёт над гнездом кукушки».

- Мне Волгоград нужен, - шепчу я, представляя худшее.

- Смотрите время на табло, - безразлично советует она.

Похолодев от мысли, что я пропустил свой рейс, сверяю время на табло. И только тут я осознаю, что на моих часах время спешит. Волнение от нестандартной посадки самолёта всё-таки сказалось на мне. При переводе часов время получилось на час больше текущего.

По расписанию я вылетаю в Волгоград. Отдаю рыбу, икру, крабы родственникам. Гуляем по набережной.

На следующий день вылетаю в Москву. Мне предстоит ужин у родственников, живущих в центре – они заказали еду из грузинского ресторана.

- Что купить к ужину? – спрашиваю я по телефону.

- Недалеко от нас винный погребок с хорошим вином, мы всегда там берём, - говорит Света.

Спускаюсь в метро. На станции, на эскалаторах, в вагонах два типа людей. Одни носят шарфы с надписью: «Спартак», другие – в полицейской форме. Размышляю, с какой группой мне лучше идентифицировать себя с наименьшим вредом для здоровья.  

По описанию нахожу магазин. Внутри – длинные ряды марочного вина, пафосные сомелье в костюмах с бабочками.

- Вы сомелье? – спрашиваю я.

- Сомелье в ресторане, а мы – кависты – обиженно отвечает один из них.

- Ясно.

- Какой букет вы предпочитаете? – спрашивают они.

Я задумываюсь. Обычно я пью виски.

- Такой, глубокий, - пытаюсь я поддерживать диалог на должной высоте.

- Красное или белое? – понемногу упрощает задачу кавист.

- Красное.

- Можем предложить вам достойный выбор из Чили.

Смотрю на ценник и не верю глазам. За такую цену в нашем городе можно напоить виски целую свадьбу. Хороший погребок!

- Дайте мне простого грузинского вина, - наконец говорю я.

Кависты многозначительно переглядываются и достают с самой дальней полки непрезентабельного вида бутылки. Со вздохом оплатив покупку, выхожу на улицу.

За ужином мы дегустируем грузинское вино под национальные блюда. Получается аутентично.

Утром еду в аэропорт Внуково. Отсюда мне предстоит вылететь в Мюнхен. Бесцельно брожу по аэропорту в ожидании вылета. Рассматриваю винный отдел в дьюти-фри.

Может быть здесь вино дешевле, чем в погребке на Таганке? Вдруг объявляют срочную посадку на рейс. Так и не решив, что купить, бегу вместе со всеми на самолёт.
Салон полон – на праздники все везут детей к родственникам. Как только стюардессы задраивают дверь в самолёте, командир корабля делает объявление: «Уважаемые пассажиры! Приветствуем вас на борту нашей авиакомпании. Вылет самолёта задерживается на неопределённое время из-за репетиции парада Победы.»

Спустя три часа приземляемся в Германии. На паспортный контроль стоит огромная очередь. В людской толпе перемешались представители всех континентов. По ощущениям, преобладают беженцы с Ближнего Востока, хотя много персонажей с тюрбанами на голове. Все они с орущими грудными детьми.

- Куда вы едете? – через два часа томления допрашивает бдительный офицер в окошке.

- На хоккей в Кёльн, - отвечаю я.

- А, хоккей! Это хорошо. Кто с кем играет?

- Русские с немцами.

- Захватывающий матч. Почему виза у вас французская? – допытывается немец.

Рассказ про подробности получения шенгенской визы во Владивостоке займёт у меня ещё два часа.

- Я думал, что наша сборная будет играть в Париже, а она играет в Кёльне.

- Интересно, - пограничник листает мой загранпаспорт.

Представляю, что меня не пускают в Германию. Интересно, на обратном пути можно будет купить грузинского вина в дьюти-фри? Наконец, вопросы иссякают. Немец ставит печать и с явным сожалением пропускает меня, возвращаясь к гостям из Непала.

За стеклом активно строят рожи и жестикулируют знакомые.

- Побежали, - после скомканного приветствия говорят они.

- Куда?

- Надо машину переставить.

Оказывается, чтобы не платить за парковку русские немцы с определённым интервалом выезжают из аэропорта и делают круг по автобану. Скоро мы приезжаем на заправочную станцию, где есть кафе. Друзья угощают баварским пивом и сосисками. Отдаю им рыбу и икру. Быстро пролетает час, мне уже пора лететь дальше.

Возвращаемся в аэропорт.

На досмотре меня зовут к скану.

- Что это? – строго спрашивает таможенник, показывая на экран.

- Что? – не понимаю я.

- Вот это, круглое! Доставайте!

Достаю банку икры. Таможенник завороженно вертит её в руках.

- Икра?

- Да.

- Русская красная икра?

- Да.

Офицер нехотя протягивает банку обратно. В его глазах отражается семейный ужин на Рождество.

Прилетаю в Дюссельдорф. Меня встречает Саша.

- Когда у тебя матч? – первым делом спрашивает он.

- Завтра в Кёльне, в 8 вечера.

- Тогда мы всё успеем. Завтра выспишься, потом погуляем по центру города, пообедаем в ресторане, и я провожу тебя на поезде до Кёльна. Это недалеко.

Кажется, Саша предусмотрел всё. На следующий день мы идём смотреть Птицу. Это – памятник местного скульптора-авангардиста. Изображает большую цветную птицу в обнимку с женщиной. Каждый раз мы ходим на неё смотреть, но я так и не понял в чём смысл этого монумента. С другой стороны, я ведь не живу в продвинутой Европе. Вокруг нас ходят женщины в парандже и мужчины – по виду афганцы.

Звонит Ира.

- У тебя игра не в 8 вчера, а в 4! – взволнованным голосом сообщает она.

До игры остаётся 2 часа. Мы бежим на трамвай, потом пересаживаемся на электричку, приезжаем на вокзал Дюссельдорфа. Покупаем билеты на поезд в Кёльн.

- Долго ещё? – спрашиваю я.

- Почти приехали, - отвечает Саша.

Гнусавый голос из репродуктора что-то долго объясняет по-немецки. Собрав все свои знания, понимаю, что речь идёт о какой-то аварии.

- Что он говорит? – спрашиваю я у Саши.

- Там впереди какая-то авария, поезд дальше не идёт.

Я смотрю на часы. До матча остаётся полтора часа. Спина покрывается испариной. Как же я мог ошибиться с временем матча?

Наконец поезд трогается. Мы выходим на вокзале Кёльна ровно за час до начала игры. Рядом с вокзалом возвышается величественное здание Кёльнского собора.

- Как найти гостиницу? – спрашивает Саша у приличного вида немцев. Они показывают направление. Через 15 минут, сделав круг, снова выходим к вокзалу. Неужели они это специально? Я теряю надежду. И тут Саша достаёт из кармана компас.

- Зачем это? – интересуюсь я.

- Гостиница стоит на набережной. Нам надо выйти к Рейну.

Не зря он служил в Советской армии. После манипуляций с компасом Саша уверенно шагает мимо старых домов. Вдруг мы оказываемся на набережной! Буквально в  двух шагах находим нашу гостиницу.

- Добрый день. У меня забронирован номер, - говорю я по-английски администратору.

- Всё в порядке.

Читаю на беджике имя – Ольга.

- Вы по-русски говорите?

- Конечно.

- Оля, ещё должны были привезти билеты на хоккей.

- Да, вот они.

- Вызовите такси, пожалуйста!

Прощаюсь с Сашей. Сажусь в такси.

- Хоккей!

- Хорошо, - с турецким акцентом отвечает водитель.

Смотрю на часы – до начала 10 минут. Мы переезжаем через мост и встаём в мёртвую пробку.

- Давай объедем, я опаздываю, - говорю я таксисту.

Турок бешено мчит по переулкам, останавливается около забора.

- Туда! – показывает он пальцем направление.

Я бегу через парк, впереди появляется круглое здание ледовой арены. Нахожу сектор, сажусь на своё место. На часах 16:15. Звучит свисток. Матч начинается.

Григорий СЕДОВ.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page