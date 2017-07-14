Попасть в Кёльн

14.07.2017 14:49:57 (GMT+12)

Вечером я смотрю хоккей по телевизору.



- Куда соберёмся на майские? – спрашивает Ира.



- У меня шенгенская виза истекает, - отвечаю я.



- Можешь съездить на чемпионат мира по хоккею в Кёльн. Ты же хотел увидеть, как играет наша сборная. У них как раз 8 мая матч с немцами.



- Хорошо.



- Возьму тебе билеты на самолёт подешевле, - говорит Ира.



Ира работает в туристической компании и просто одержима поиском дешёвых билетов и самых невероятных стыковок в аэропортах по всему миру.



На следующее утро я вылетаю в Москву. С собой у меня увесистый рюкзак со множеством подписанных разными именами свёртков с рыбой и икрой.



- Не забудь отдать пакет с развесной икрой в Москве, - наставляет меня Ира, - у тебя в Германию билет без багажа или всё отнимут на таможне.



- Я знаю.



- Будь внимателен, у тебя стыковки плотные, - продолжает инструктаж Ира.



- Я помню.



Пузатый «Боинг» до отказа забит людьми. Включаю фильм «Полёт над гнездом кукушки». Мой любимый момент – когда главный герой вывез всех из сумасшедшего дома на рыбалку. Он ставит одного пациента за штурвал, другим даёт удочки, а сам уединяется с подружкой в каюте. Внезапно слышится крик – один поймал рыбу!



Одновременно рулевой бросает штурвал, и катер разворачивает против волны. Главный герой выбегает из каюты без штанов и не может понять куда ему бежать сначала – или к штурвалу или к удочке с клюнувшей рыбой. Он кричит, что они все дебилы, психи и идиоты ненормальные. Я хохочу, сотрясаясь всем телом, сосед сбоку недовольно смотрит на меня.



После просмотра нескольких фильмов на телевизоре в подголовнике, выглядываю в иллюминатор. Внизу уже раскинулась бесконечная Москва. Начинается посадка. За несколько метров до полосы самолёт резко подбрасывает боковым порывом ветра, одно крыло едва не касается земли. Пассажиры визжат от ужаса. Я лишь меланхолично смотрю на стюардессу. Она улыбается.



Выхожу в аэровокзал Шереметьево. С нетерпением жду знакомых, которые должны забрать икру. Телефон у них недоступен. Смотрю на часы. Странно, у меня должно быть больше времени на пересадку. Представляю гигантскую очередь на регистрацию. Успею ли я на стыковочный рейс? Начинаю нервничать. Наконец в конце зала появляются идущие вразвалочку знакомые.



- Я на рейс опаздываю! – безумно вытаращив глаза кричу я, сую им в руки пакет и пробегаю мимо.



Знакомые растерянно смотрят мне вслед.



Быстро прохожу регистрацию и досмотр. На ходу застегивая ремень на штанах, подбегаю к выходу на посадку. На экране ничего не горит. Перед стойкой – угрюмая очередь. Протискиваюсь к работнице аэропорта.



- Девушка, пустите в Волгоград! – задыхаясь, кричу я.



- Мужчина, это Калининград, - разглядывая меня странным взглядом отвечает она.



Очередь неодобрительно смотрит на меня как на одного из персонажей фильма «Полёт над гнездом кукушки».



- Мне Волгоград нужен, - шепчу я, представляя худшее.



- Смотрите время на табло, - безразлично советует она.



Похолодев от мысли, что я пропустил свой рейс, сверяю время на табло. И только тут я осознаю, что на моих часах время спешит. Волнение от нестандартной посадки самолёта всё-таки сказалось на мне. При переводе часов время получилось на час больше текущего.



По расписанию я вылетаю в Волгоград. Отдаю рыбу, икру, крабы родственникам. Гуляем по набережной.



На следующий день вылетаю в Москву. Мне предстоит ужин у родственников, живущих в центре – они заказали еду из грузинского ресторана.



- Что купить к ужину? – спрашиваю я по телефону.



- Недалеко от нас винный погребок с хорошим вином, мы всегда там берём, - говорит Света.



Спускаюсь в метро. На станции, на эскалаторах, в вагонах два типа людей. Одни носят шарфы с надписью: «Спартак», другие – в полицейской форме. Размышляю, с какой группой мне лучше идентифицировать себя с наименьшим вредом для здоровья.



По описанию нахожу магазин. Внутри – длинные ряды марочного вина, пафосные сомелье в костюмах с бабочками.



- Вы сомелье? – спрашиваю я.



- Сомелье в ресторане, а мы – кависты – обиженно отвечает один из них.



- Ясно.



- Какой букет вы предпочитаете? – спрашивают они.



Я задумываюсь. Обычно я пью виски.



- Такой, глубокий, - пытаюсь я поддерживать диалог на должной высоте.



- Красное или белое? – понемногу упрощает задачу кавист.



- Красное.



- Можем предложить вам достойный выбор из Чили.



Смотрю на ценник и не верю глазам. За такую цену в нашем городе можно напоить виски целую свадьбу. Хороший погребок!



- Дайте мне простого грузинского вина, - наконец говорю я.



Кависты многозначительно переглядываются и достают с самой дальней полки непрезентабельного вида бутылки. Со вздохом оплатив покупку, выхожу на улицу.



За ужином мы дегустируем грузинское вино под национальные блюда. Получается аутентично.



Утром еду в аэропорт Внуково. Отсюда мне предстоит вылететь в Мюнхен. Бесцельно брожу по аэропорту в ожидании вылета. Рассматриваю винный отдел в дьюти-фри.



Может быть здесь вино дешевле, чем в погребке на Таганке? Вдруг объявляют срочную посадку на рейс. Так и не решив, что купить, бегу вместе со всеми на самолёт.

Салон полон – на праздники все везут детей к родственникам. Как только стюардессы задраивают дверь в самолёте, командир корабля делает объявление: «Уважаемые пассажиры! Приветствуем вас на борту нашей авиакомпании. Вылет самолёта задерживается на неопределённое время из-за репетиции парада Победы.»



Спустя три часа приземляемся в Германии. На паспортный контроль стоит огромная очередь. В людской толпе перемешались представители всех континентов. По ощущениям, преобладают беженцы с Ближнего Востока, хотя много персонажей с тюрбанами на голове. Все они с орущими грудными детьми.



- Куда вы едете? – через два часа томления допрашивает бдительный офицер в окошке.



- На хоккей в Кёльн, - отвечаю я.



- А, хоккей! Это хорошо. Кто с кем играет?



- Русские с немцами.



- Захватывающий матч. Почему виза у вас французская? – допытывается немец.



Рассказ про подробности получения шенгенской визы во Владивостоке займёт у меня ещё два часа.



- Я думал, что наша сборная будет играть в Париже, а она играет в Кёльне.



- Интересно, - пограничник листает мой загранпаспорт.



Представляю, что меня не пускают в Германию. Интересно, на обратном пути можно будет купить грузинского вина в дьюти-фри? Наконец, вопросы иссякают. Немец ставит печать и с явным сожалением пропускает меня, возвращаясь к гостям из Непала.



За стеклом активно строят рожи и жестикулируют знакомые.



- Побежали, - после скомканного приветствия говорят они.



- Куда?



- Надо машину переставить.



Оказывается, чтобы не платить за парковку русские немцы с определённым интервалом выезжают из аэропорта и делают круг по автобану. Скоро мы приезжаем на заправочную станцию, где есть кафе. Друзья угощают баварским пивом и сосисками. Отдаю им рыбу и икру. Быстро пролетает час, мне уже пора лететь дальше.



Возвращаемся в аэропорт.



На досмотре меня зовут к скану.



- Что это? – строго спрашивает таможенник, показывая на экран.



- Что? – не понимаю я.



- Вот это, круглое! Доставайте!



Достаю банку икры. Таможенник завороженно вертит её в руках.



- Икра?



- Да.



- Русская красная икра?



- Да.



Офицер нехотя протягивает банку обратно. В его глазах отражается семейный ужин на Рождество.



Прилетаю в Дюссельдорф. Меня встречает Саша.



- Когда у тебя матч? – первым делом спрашивает он.



- Завтра в Кёльне, в 8 вечера.



- Тогда мы всё успеем. Завтра выспишься, потом погуляем по центру города, пообедаем в ресторане, и я провожу тебя на поезде до Кёльна. Это недалеко.



Кажется, Саша предусмотрел всё. На следующий день мы идём смотреть Птицу. Это – памятник местного скульптора-авангардиста. Изображает большую цветную птицу в обнимку с женщиной. Каждый раз мы ходим на неё смотреть, но я так и не понял в чём смысл этого монумента. С другой стороны, я ведь не живу в продвинутой Европе. Вокруг нас ходят женщины в парандже и мужчины – по виду афганцы.



Звонит Ира.



- У тебя игра не в 8 вчера, а в 4! – взволнованным голосом сообщает она.



До игры остаётся 2 часа. Мы бежим на трамвай, потом пересаживаемся на электричку, приезжаем на вокзал Дюссельдорфа. Покупаем билеты на поезд в Кёльн.



- Долго ещё? – спрашиваю я.



- Почти приехали, - отвечает Саша.



Гнусавый голос из репродуктора что-то долго объясняет по-немецки. Собрав все свои знания, понимаю, что речь идёт о какой-то аварии.



- Что он говорит? – спрашиваю я у Саши.



- Там впереди какая-то авария, поезд дальше не идёт.



Я смотрю на часы. До матча остаётся полтора часа. Спина покрывается испариной. Как же я мог ошибиться с временем матча?



Наконец поезд трогается. Мы выходим на вокзале Кёльна ровно за час до начала игры. Рядом с вокзалом возвышается величественное здание Кёльнского собора.



- Как найти гостиницу? – спрашивает Саша у приличного вида немцев. Они показывают направление. Через 15 минут, сделав круг, снова выходим к вокзалу. Неужели они это специально? Я теряю надежду. И тут Саша достаёт из кармана компас.



- Зачем это? – интересуюсь я.



- Гостиница стоит на набережной. Нам надо выйти к Рейну.



Не зря он служил в Советской армии. После манипуляций с компасом Саша уверенно шагает мимо старых домов. Вдруг мы оказываемся на набережной! Буквально в двух шагах находим нашу гостиницу.



- Добрый день. У меня забронирован номер, - говорю я по-английски администратору.



- Всё в порядке.



Читаю на беджике имя – Ольга.



- Вы по-русски говорите?



- Конечно.



- Оля, ещё должны были привезти билеты на хоккей.



- Да, вот они.



- Вызовите такси, пожалуйста!



Прощаюсь с Сашей. Сажусь в такси.



- Хоккей!



- Хорошо, - с турецким акцентом отвечает водитель.



Смотрю на часы – до начала 10 минут. Мы переезжаем через мост и встаём в мёртвую пробку.



- Давай объедем, я опаздываю, - говорю я таксисту.



Турок бешено мчит по переулкам, останавливается около забора.



- Туда! – показывает он пальцем направление.



Я бегу через парк, впереди появляется круглое здание ледовой арены. Нахожу сектор, сажусь на своё место. На часах 16:15. Звучит свисток. Матч начинается.



Григорий СЕДОВ.



