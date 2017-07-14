Ночь кормить! К утру зарезать!

14.07.2017 14:45:56 (GMT+12)

К 50-летию военно-политического образования.



Как офицер-политработник, хорошо помню, что среди армейских заместителей командиров по политчасти существовало некое ироничное отношение к коллегам - освобожденным комсомольским работникам. А на практике это была во многом рутинная, зачастую весьма раздражавшая отдельных недалеких командиров, работа.



Комсомольские работники помогали готовить отчетно-выборные собрания в частях непосредственного подчинения, конференции дивизий и бригад. Одним словом, занимались внутрисоюзной работой на вверенном участке. И сегодня мой рассказ об одном из комсомольских работников – моем однокашнике по Новосибирскому НВВПОУ.



…Все было как всегда, за исключением одного: каждый прожитый день неумолимо приближал помощника начальника политотдела 35 Общевойсковой армии (ОА) по комсомольской работе Андрея Акишина и его инструкторов к собственной армейской конференции. На нее обещал приехать сам Главком войсками Дальнего Востока генерал армии И.М. Волошин – член ЦК КПСС, фронтовик, известный весьма крутым нравом военачальник.



Приезд высокого гостя пугал не только Андрея Акишина. Дела в разбросанной почти на тысячу километров 35 ОА шли далеко не блестяще. Резко континентальный климат (летом плюс 40, а зимой минус 40), бытовая неустроенность сказывались на службе весьма негативно: войска армии зачастую просто занимались "выживанием", дисциплина хромала, вызывая у окружного начальства серьезные и обоснованные претензии к руководству армии. Короче, ждать поощрений за положение дел командованию армии не приходилось.



За неделю до конференции в политотдел армии прибыл помощник начальника Политуправления войск Дальнего Востока Александр Круглов для знакомства с ходом подготовки к комсомольской конференции. А потому всем стало ясно, что приезда Главкома, теперь уже точно, не избежать. Более того, вышестоящий комсомольский начальник забраковал доклад, с которым Андрею Акишину предстояло выступить перед делегатами конференции. После чего, дав ценные указания, Круглов возвратился в Ставку Главкома, располагавшуюся в Улан-Удэ.



Таким образом, на карту была поставлена не только репутации Андрея Акишина, но и авторитет его руководителей, а подвести их помощник по комсомольской работе не мог. Жизнь, однако, имеет свои законы, и сесть за злополучный доклад никак не удавалось. А вскоре пришел день, предшествующий конференции.

"Ночь кормить! К утру зарезать!" Кто не помнит этой армейской пословицы? В помощь Андрею из Хабаровска прислали инструктора отдела комсомольской работы.



Прислали, видимо, для того, чтобы он в Политуправлении Дальневосточного военного округа никому не мешал. Был этот инструктор чей-то сынок или племянник. И помочь Андрею, уж точно, ничем не мог.



День пролетал быстро, наступал холодный амурский вечер. В кабинете отделения комсомольской работы политотдела 35 ОА закипела работа: под диктовку машинистка начала печатать завтрашний доклад. При этом все отделение комсомольской работы и его инструкторы всю ночь были рядом с Андреем. Также как и представитель Политуправления округа, проспавший всю ночь на стуле. А на 6 часов утра член Военного Совета-начальник политотдела 35 ОА Б.Н. Логинов назначил прослушивание доклада в зрительном зале Дома офицеров. О том, что представитель Политуправления войск Дальнего Востока прежний доклад забраковал, Андрей никому, кроме своих инструкторов, не говорил.



Доклад рождался в муках: до пяти утра. Но самое главное, Андрей ни разу его не прочитал и уже никак не успевал этого сделать. Времени оставалось только на то, чтобы зайти домой побриться, наспех перекусить, надеть чистую рубашку и новый китель. И бежать в Дом офицеров встречать гостей, а их было немало. На конференцию прибывали комсомольские работники Тихоокеанского флота, Пограничных, Железнодорожных и Внутренних войск, вторые секретари Амурского обкома КПСС и Амурского обкома ВЛКСМ, советские руководители области, Благовещенска и Белогорска.



Андрей стоял в фойе Дома офицеров (на улице минус 20о по Цельсию), где ждал Главкома и других гостей. Страха не было, немного знобило от холода и недосыпания. Его подчиненные занимались регистрацией и размещением гостей. Командование 35 ОА уехало встречать высокого гостя на аэродром – словом, прочитать доклад было некому. В фойе к Андрею подошел первый заместитель начальника политотдела армии Э.С. Кудинов и спросил про доклад.



- Ну вы даете! Никто доклада не видел, никто не читал, а слушать его будет сам Главком! Одним словом, или грудь в крестах или голова в кустах… У тебя, Акишин, - сказал Кудинов, - есть все шансы вернуться на разведбат, а твои подчиненные "поедут" на роты.



Конечно, оптимизма разговор с Кудиновым не прибавил, но Андрей не подавал виду, да и отступать было некуда. А через несколько минут в фойе Дома офицеров в сопровождении командования 35 ОА вошли Главком войск Дальнего Востока генерал армии И.М. Волошин, член Военного Совета генерал-полковник В.А. Силаков и другие гости конференции. В 9.55 делегаты заняли свои места в зрительном зале.



Андрей стоял за кулисами и слушал, как бьется сердце. Ровно в 10.00 свет в зале медленно погас и началась демонстрация сюжета документального фильма об орденах ВЛКСМ. Сюжет закончился быстро, но свет в зале не включали. Авансцену осветил яркий пучок света. Кто-то вскрикнул: "Ленин!". А музыкант из сидящего на балконе оркестра выронил из рук малый барабан.



На сцене действительно стоял невысокий человек, поразительно похожий на вождя мирового пролетариата. Выбросив руку вперед, он произнес отрывок из речи В.И. Ленина на III съезде комсомола, в которой прозвучали слова вождя: "Учиться, учиться и учиться!". У зрителей в зале, после того, как погас прожектор, был шок. Причем абсолютно у всех…



Все дело в том, что выступающим был актер Амурского областного драмтеатра Владимир Матвеев, который исполнил роль В.И. Ленина в одном из спектаклей. Невысокого роста, он в гриме удивительно был похож на вождя мирового пролетариата, ленинскую манеру говорить копировал великолепно. Попадание было стопроцентным! Свет в зале зажегся. И Андрей шагнул за стол президиума, чтобы объявить о начале комсомольской конференции 35 Общевойсковой армии…



…Он до сих пор не может понять, что было главной удачей конференции: выступление актера Амурского драмтеатра с отрывком знаменитой речи В.И. Ленина, доклад, подготовленный за одну ночь и втиснутый в регламент в соответствии с рекомендациями своего старшего коллеги А.С. Круглова. Но на обеденном перерыве Главнокомандующий войсками Дальневосточного направления генерал армии И.М. Волошин спросил: "Ну, что? Сколько ночей не спал?". И показал жестом, чтобы Андрей сел за обеденным столом рядом с ним…



С тех пор прошло немало лет. Андрей Акишин уволился в запас в звании "полковник". Но ту конференцию помнит, как будто все это было вчера, как и все, что связано с работой в комсомоле…



Александр НУРЕЕВ.





