В Коряках сегодня

14.07.2017 14:25:20 (GMT+12)

В Коряках сегодня после ночного дождя всё буйствует сочно-зеленым морем чистой листвы. На улице +20, дует слабый восточный ветер.



Всем хорошего пятничного настроения и легкого дня!



Фото: Максим БОДА.